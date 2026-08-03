"Latvijas pasts" iecerējis paaugstināt sūtījumu tarifus

No nākamā gada plānots VAS "Latvijas pasts" sūtījumu tarifu pieaugums, liecina uzņēmuma tīmekļvietnē pieejamais tarifu projekts.
Paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" liecina, ka "Latvijas pasts" 31. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza pasta pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifu aprēķināšanas metodiku".
Paziņojumā teikts, ka tarifu izmaiņas saistītas ar UPP kvalitātes prasību 2027. gadam maiņu, ekonomiskās un ģeopolitiskās situācijas izmaiņām pasaulē, kas ietekmē ekonomisko situāciju arī Latvijā, kā rezultātā UPP un citu "Latvijas pasta" sniegto pakalpojumu apjomi samazinās un veiktie efektivizācijas pasākumi ne visos gadījumos spēj samazināt izmaksas uz vienu UPP vienību, tā arī pamata izmaksu pieaugumu, tostarp darbaspēka, transporta un starptautisko norēķinu izmaksu pieaugumu, klientu paradumu maiņu, kā arī nepieciešamību nodrošināt visiem iedzīvotājiem gan ģeogrāfiski, gan finansiāli pieejamu UPP.
Uzņēmuma tīmekļvietnē pieejamais tarifu projekts liecina, ka
lielākais pieaugums paredzēts smago sīkpaku svarā no 1001 līdz 2000 gramiem sūtīšanas tarifos —
vienkāršām sīkpakām šajā svara kategorijā tarifs pieaugs no 7,84 eiro līdz 15,47 eiro jeb par 97,3%, ierakstītām sīkpakām — no 9,28 eiro līdz 17,84 eiro jeb par 92,2%, bet apdrošinātām sīkpakām — no 11,35 eiro līdz 21,52 eiro jeb par 89,6%.
Savukārt atsevišķām sīkpakām un pakām tarifs samazināsies. Piemēram, vienkāršām sīkpakām svarā līdz 20 gramiem tarifs samazināsies no 3,22 eiro līdz 3,02 eiro jeb par 6,2%, vienkāršām sīkpakām svarā no 21 līdz 100 gramiem tarifs samazināsies no 3,56 eiro līdz 3,19 eiro jeb par 10,4%, bet ierakstītām pakām svarā no 21 līdz 100 gramiem tarifs samazināsies no 7,01 eiro līdz 6,27 eiro jeb par 10,6%.
Vienkāršām iekšzemes vēstulēm tarifa pieaugums būs no 6,4% līdz 47,2%, ierakstītām vēstulēm — no 28,5% līdz 50,5%, bet apdrošinātām vēstulēm pieaugums būs no 45,9% līdz 56,3%.
"Latvijas pastā" aģentūru LETA informēja, ka uzņēmums iesniedzis SPRK UPP tarifu izmaiņu projektu.
Plānots, ka jaunie UPP tarifi stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī.
Uzņēmumā skaidro, ka 2025. gadā "Latvijas pasts" UPP ir sniedzis bez valsts kompensācijas par UPP saistību izpildi, vienlaikus saglabājot nemainīgi plašu pasta un maksājumu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā.
Tāpat "Latvijas pasts" turpina mērķtiecīgi ieguldīt attīstībā un pakalpojumu modernizācijā. 2025. gadā uzņēmums ir veicis lielākās investīcijas pēdējos piecos gados — 6,5 miljonu eiro apmērā. Tās novirzītas automatizācijas un digitālo risinājumu attīstībai, infrastruktūras modernizācijai, vides pieejamības uzlabošanai un energoefektivitātes projektiem, kā arī ilgtspējīgas attīstības iniciatīvām un klientu pieredzes pilnveidošanai.