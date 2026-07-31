"airBaltic" obligāciju turētāji pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaisti

Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien, 3. augustā, plkst. 15 platformā "Zoom" lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums.
Atbildīgās amatpersonas patlaban neatklāj, kāds tieši būs "airBaltic" piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latviju sapulcē pārstāvēs Valsts kase.
Vienlaikus "airBaltic" paziņojumā obligāciju turētājiem norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu, kas jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, kapitalizāciju. Proti, procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsummai.
Tāpat plānots lemt par atbrīvojumu no prasības ievērot obligāciju apkalpošanas rezerves konta nosacījumus attiecībā uz šiem diviem procentu maksājumu periodiem, kā arī par atbrīvojumu no obligācijās noteiktajām minimālajām likviditātes prasībām, lai obligacionāri uz laiku atteiktos no tiesībām uzskatīt prasību neizpildi par saistību pārkāpumu.
Paziņojumā teikts, ka "airBaltic" veic visaptverošu kapitāla struktūras pārskatīšanu, tādēļ
lidsabiedrība plāno piesaistīt pagaidu finansējumu, lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti laikā, kamēr tiek veikta pārskatīšana.
Obligacionāri varēs piedalīties iespējamajā pagaidu finansējumā, kad tiks izstrādāti pagaidu finansējuma noteikumi.
Lai nodrošinātu lielāku elastību un ļautu "airBaltic" efektīvi un paātrināti īstenot pagaidu finansējumu un ar obligācijām saistītos grozījumus nākotnē, "airBaltic" lūgs obligacionāru piekrišanu noteiktu trasta līgumā paredzēto sapulču prasību grozīšanai.
Tostarp plānots samazināt minimālo paziņošanas termiņu jaunām obligacionāru sapulcēm no 21 dienas līdz septiņām dienām. Savukārt attiecībā uz sapulcēm, kas atliktas nepietiekama kvoruma dēļ, agrāko datumu, kad šāda sapulce var tikt atkārtoti sasaukta, plānots mainīt no 14 dienām uz trim dienam.
Vienlaikus plānots mainīt kvoruma prasības, kurās tiek pieņemta "īpaša kvoruma rezolūcija". Plānots noteikt, ka jaunām sapulcēm nepieciešami obligacionāri, kuri pārstāv vismaz 25% no obligāciju kopējās nominālvērtības, bet atkārtoti sasauktām sapulcēm pietiks ar vismaz vienu obligacionāru.
Viens no darba kārtības jautājumiem paredz atļaut uzņemties papildu parādsaistības, kas nepieciešamas pagaidu finansējuma īstenošanai, tostarp atbilstošus kreditoru savstarpējos līgumus ("intercreditor arrangements"), kas tiks iesniegti obligacionāriem pirms sapulces.