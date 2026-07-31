Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume iesniedzis atlūgumu.
To apliecināja Ministru prezidenta Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gadā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
KNAB aģentūra LETA noskaidroja, ka Straume dosies izdienas pensijā.
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