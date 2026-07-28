Daudzi ievēroja, ka uz "Prāta vētras" vasaras koncerttūres noslēguma koncerta skatuves Liepājā nebija ilggadējā grupas basģitārista Ingara Viļuma. Intervijā žurnālam "Privātā Dzīve" mūziķis skaidro, kāpēc šajā koncertā nepiedalījās.
Viļums atklāj, ka tajā pašā vakarā viņš muzicēja Trikātas pilskalnā kopā ar dziedātāju Antru Stafecku koncertā "Manas zemes sirds".
Viņš norāda, ka šis projekts viņam ir īpaši nozīmīgs, tāpēc tajā izvēlējās piedalīties. Savukārt "Prāta vētras" koncertā Liepājā viņa vietā basģitāru spēlēja Kristaps Ērglis.
Viņš nomierina "Prāta vētras" klausītājus, norādot, ka šobrīd neplāno pamest grupu.
Jau rakstīts, ka 18. jūlijā "Prāta vētra" ar grandiozu šovu Liepājas stadionā "Daugava" noslēdza divu gadu koncerttūri. "Pirmās dienas tūres" noslēguma koncerts Liepājā pulcināja aptuveni 23 tūkstošus liepājnieku un pilsētas viesu.
"Mīļš paldies katram, kurš bija ar mums Liepājā, dalījās ar stāstiem, foto un video no šī koncerta! To nevar atkārtot! Jūra līdz ceļiem, smaids līdz ausīm," pauž "Prāta vētras" komanda. Koncerts bija saviļņojošs gan pašiem mūziķiem, gan skatītājiem, kuri bija mērojuši ceļu uz Liepāju ne tikai no tuvējām pilsētām, bet arī no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Anglijas un pat no Argentīnas un Ķīnas, un citām valstīm.
Pārsteigumiem bagātajā koncertā "Prāta vētra" izpildīja gan savus populārākos hitus, gan jaunākā albuma "Pūķa lietošanas instrukcija" skaņdarbus. Uz dziesmām "Mellužu stacija" un "Krāces" uz skatuves pievienojās šarmantā aktrise Agnese Budovska. Izskanēja arī nesenākie singli "Kur ir tā jūra?" kopā ar MESU un "Dārznieks vol2" — ar Fiņķi. Klausītājus sajūsmināja arī liepājnieki "Musiqq", kuri kopā ar grupu izpildīja hitu "Debesis iekrita tevī".
"Milzīgs paldies mūziķiem, ar kuriem dalījām skatuvi Liepājā — perkusiju un bungu meistarei Nelli Bubujancai, ģitāristam Uldim Beitiņam, basģitāristam Kristapam Ērglim un lieliskajām bekvokālistēm — Lindai Anetei Rušeniecei, Unai Danielai Aizgailei un Paulai Saijai. Paldies pūšamo instrumentu pavēlniekiem — saksofonistam Artūram Sebrim, trompetistam Reinim Puriņam un trombonistam Rūdolfam Kulbergam. Paldies arī Chris Noah un Fiņķim, kuri sagaidīja koncerta apmeklētājus vakara sākumā. Paldies katram, kurš pielika roku šī koncerta tapšanā," pateicas Renārs Kaupers, Māris Mihelsons, Kaspars Roga un Jānis Jubalts.
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