Pagājušās piektdienas pēcpusdienā Madonā jauns vīrietis, kurš pie automašīnas stūres bija sēdies bez autovadītāja apliecības, izraisīja smagu ceļu satiksmes negadījumu. Pēc sākotnējās informācijas un aculiecinieku stāstītā, viņš nav spējis savaldīt transportlīdzekli, turklāt vairāki apstākļi liecina, ka būtiski pārsniegts atļautais braukšanas ātrums. Avārijā smagi cieta gados vecāka sieviete, kura sadursmes brīdī pat neatradās savā automašīnā, bet pie bagāžnieka krāva mantas, vēsta raidījums "Degpunktā".
Cietušās sievietes automašīna bija novietota stāvēšanai Raiņa ielā ar skatu uz Valdemāra bulvāri, sieviete tobrīd bagāžniekā lika puķes. Tikmēr pretējā braukšanas joslā "Volkswagen" vadītājs zaudēja kontroli pār automašīnu un lielā ātrumā ietriecās stāvošajā spēkratā. Trieciena rezultātā vairākus metrus uz priekšu tika aizsviesta gan automašīna, gan tās īpašniece.
Aculiecinieki ir pārliecināti, ka
"Volkswagen" pa pilsētu nav braucis ar atļautajiem 50 kilometriem stundā.
Cietušās sievietes vīrs Māris stāsta, ka trieciena brīdī viņa sieva atradusies automašīnas aizmugurē un spēcīgā trieciena dēļ tikusi iemesta bagāžniekā. Viņš norāda, ka sievai bija paredzēta operācija.
Sieviete joprojām atrodas slimnīcā smagā stāvoklī. Viņai konstatēti abu kāju ievainojumi un galvas trauma. Vietējie iedzīvotāji norāda, ka gan "Volkswagen" vadītājs, gan automašīnas pasažieris pilsētā ir labi zināmi, un pēc negadījuma plaši izskanējuši nostāsti gan par abu iepriekšējo uzvedību, gan iespējamo stāvokli, kādā viņi sēdušies automašīnā.
Valsts policija pagaidām neatklāj, vai autovadītājs negadījuma brīdī atradies kādu apreibinošu vielu ietekmē. Vienlaikus zināms, ka jaunietim nebija tiesību vadīt transportlīdzekli, jo viņam bija spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.
Cietušās sievietes vīrs pauž neizpratni par to, kāpēc jaunieši, kuri jau iepriekš sodīti un izraisījuši vairākas avārijas, joprojām nav izolēti no sabiedrības. Viņš uzskata, ka ar pirmo pārkāpumu būtu bijis pietiekami, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu