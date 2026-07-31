Šī nedēļas nogale pārsteigs ar visdažādākās mūzikas svētkiem – tautas mūzika un kantri, opera un simfoniskā mūzika. Un svētki pilsētās turpinās. Šonedēļ gaviļnieces – Limbaži, Talsi, Rēzekne, Alūksne, Rūjiena un arī Ventspils.
Barkavā jau 25. tautas muzikantu svētki
31. jūlijā un 1. augustā Madonas novada Barkavā jau 25. reizi notiks tautas muzikantu svētki.
31. jūlijā svētku atklāšana koncerts notiks Barkavas Sv. Staņislava Romas katoļu baznīcā, kurā muzicēs Pērnavas mutes ermoņiku ansamblis (Igaunija) un turpināsies Barkavas centra laukumā ar dančiem un zaļumu balli, kurā muzicēs svētku dalībnieki. 1. augustā jau trešo gadu notiks arī individuālo tautas muzikantu koncerts konkurss par skatītāju simpātiju balvu. Konkursā piedalīsies 11 muzikanti. Skatītāju simpātiju balvas veido galdnieks Jānis Zeltiņš no Malienas pagasta Alūksnes novadā. Tautas muzikantu svētki noslēgsies ar Svētku dižo koncertu, kurā muzicēs individuālie tautas muzikanti un muzikantu grupas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Indijas.
Cēsīs norisināsies laikmetīgā cirka festivāls
1. augustā Cēsīs notiks starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls "Mooove", kas piedāvās plašu bezmaksas mākslas pieredzi pilsētas ielās un mākslas telpas "Mala" pagalmā Lenču ielā 11. Šogad Cēsīs viesosies mākslinieki no Latvijas, Itālijas, Lietuvas, Argentīnas, Vācijas un Īrijas, piedāvājot gan izrādes, gan darbnīcas. Dienas un vakara programmā – klauns Cronopio, akrobātikas izrāde un deja "Where Do I Connect?" – Adrian Carlo Bibiano & Džiugas Kunsmanas (Lietuva), ziepju burbuļu izrāde "Man in Bubble" – "Bubble on Circus" (Itālija), laikmetīgā cirka izrāde "Tunnel" – Hippana Maleta (Vācija, Īrija), ugunīgs performanču šovs – "Soul of Flames" (Latvija), darbnīcas senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem un jauniešiem, bērnu disko un krāmu tirdziņš.
Starptautiskie opermūzikas svētki Siguldā
Jau 33. reizi Livonijas ordeņa Siguldas pils kļūs par mājvietu vienam no izcilākajiem mūzikas notikumiem Latvijā – Starptautiskajiem opermūzikas svētkiem. Svētki tiks atklāti 31. jūlijā plkst. 19.00 Siguldas pils dārzā ar "Svētku uvertīru", kurā uzstāsies LNO solisti Sonora Vaice (soprāns), Dainis Kalnačs (tenors), Andris Kipļuks (tenors) un Inguna Puriņa (klavieres). Svētku centrālais notikums šogad – itāļu komponista Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly" oriģināliestudējums, kas norisināsies 1. augustā plkst. 21.00 gleznainajā Siguldas pilsdrupu estrādē. "Madama Butterfly" ir viens no aizkustinošākajiem un emocionāli spēcīgākajiem darbiem pasaules opermūzikas repertuārā. Šajā oriģināliestudējumā titullomu atveidos izcilā Latvijas Nacionālās operas soliste Jūlija Vasiļjeva, savukārt Pinkertona lomā pirmo reizi Siguldas Opermūzikas svētkos uzstāsies gruzīnu tenors Iraklijs Kahidze. Svētdien, 2. augustā, plkst. 14.00 notiks Garīgās mūzikas koncerts Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kurā piedalīsies Miervaldis Jeņčs (tenors), Rinalds Rozenlauks (oboja), Dainis Medjaņiks (vijole) un Inguna Grīnberga (ērģeles). Svētki tradicionāli izskanēs 2. augustā plkst. 18.00 ar krāšņu Galā koncertu "Ielūdz Annija Ādamsone" Siguldas pilsdrupās, kur galvenā "loma uzticēta izcilam soprānam – Annijai Kristiānai Ādamsonei,
Kantrimūzikas svētki "Country Iecava"
1. augustā Iecavas estrādē jau otro reizi notiks kantrimūzikas svētki "Country Iecava", kas vienuviet pulcēs Latvijā un ārvalstīs iemīļotus kantrimūzikas izpildītājus. Pasākuma apmeklētājus visas dienas garumā sagaida koncerti uz divām skatuvēm, līnijdeju priekšnesumi, dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem, ēdināšanas zona un svētku atmosfēra, kas piemērota gan ilggadējiem kantrimūzikas cienītājiem, gan tiem, kuri šo žanru vēlas iepazīt pirmo reizi. Uz lielās skatuves uzstāsies grupa "Dakota", "Sestā jūdze", "Klaidonis", "The Farmers", kā arī Linita un Edvīns Bauers, Patrīcija X Anna, "Dēka", Gruzijas kantri mūziķis Shota Adamashvili un viesi no Lietuvas – grupa "The Road Band". Uz mazās skatuves muzicēs vokālās studijas "Aprīļa pilieni" dalībnieki, Amanda Lūse, grupa "Spriegums" un Mārtiņš Elsiņš ar grupu "Kokteilis".
Līvu svētki Mazirbē aicinās ceļojumā cauri laikiem
31. jūlijā un 1. augustā Mazirbē norisināsies Līvu svētki, kuru vadmotīvs šoreiz – "Āiga – Laiks". Svētku programma veidota kā ceļojums cauri laikiem, savienojot līvu kultūras senākos slāņus, šodienas dzīvo mantojumu un jaunās paaudzes skatījumu nākotnē. Svētkus 31. jūlijā, plkst. 20.00 koncertā ar somugru mūzikas stāstiem ieskandinās grupa "Kännu Peal Käbi" no Tartu, savukārt Vidzemes lībisko kultūrtelpu pārstāvēs deju kopa "Lauga" ar jaunāko deju uzvedumu "Līb mytkud Salatsel" ("Lībieša domas pie Salacas"). Sestdien, 1. augustā, svētku diena sāksies ar tradicionālo svētrītu Mazirbes baznīcā. Pēc tam svētku dalībnieki dosies uz jūras krastu, kur notiks Jūras Mātes godināšana un svētku svinīgā atklāšana. No plkst. 14.00 līdz 17.00 teritorijā ap Lībiešu tautas namu vairākos tematiskos blokos norisināsies aktivitātes un priekšnesumi, kas atklās dažādus laika slāņus līvu dzīvē un kultūrā. Lībiešu tautas namu pieskandinās Latvijas un Igaunijas lībiešu un somugru ansambļu priekšnesumi, stāsti, rituāli, kā arī grāmatu atklāšanas. Programmā piedalīsies folkloras kopa "Rēvele" un grupa "Kännu Peal Käbi" no Igaunijas, Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis "Līvlist", Tārgales lībiešu dziesmu ansamblis "Kāndla", Ventspils lībiešu dziesmu ansamblis "Rāndalizt" un stāstniece Līga Reitere. No plkst. 17.00 līdz 20.00 svētku vakara koncertā paredzēti arī Dzīru danči kopā ar postfolka grupu "Tā kā pērn", kurā muzicē Ēriks Zeps un Julgī Stalte. Apmeklētāji būs aicināti ne tikai klausīties, bet arī pašiem iesaistīties dejās un kopīgā svētku svinēšanā. Programmu papildinās etnoelektronikas grupas "EjuEju" mistērija – gaismas un skaņas performance, kurā tradicionālie motīvi sastapsies ar mūsdienīgu elektronisko skanējumu. Vakara turpinājumā notiks tradicionālie Jūras ugunskura riti kopā ar Lauru Šmidebergu, savukārt no plkst. 23.30 svētku noslēgumā somugru un pasaules deju mūziku spēlēs DJ Ģirts Šolis.
Sāksies Dienvidkurzemes festivāls "Rimbenieks"
No 2. līdz 16. augustam Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi atkal ņems nošu atslēgas plecos un dosies muzikālā ceļojumā jeb festivālā "Rimbenieks" pa Dienvidkurzemes novadu, atklājot sev un citiem jaunas un skaistas vietas, kur satikties mūzikā. Koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdangā, un piedāvās plašu muzikālo programmu – no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts Gunta Kuzmas vadībā Kazdangas kultūras namā nebūs festivāla atklāšana, bet gan noslēgums. Festivāla kulminācijā, 16. augustā, klausītājiem būs iespēja dzirdēt Ludviga van Bēthovena Piekto simfoniju, Volfganga Amadeja Mocarta Koncertu obojai un orķestrim, kā arī latviešu simfoniskās mūzikas vienu no skaistākajām pērlēm – Emīla Dārziņa Melanholisko valsi.
Festivāla "Rimbenieks" atklāšanā, 2. augustā Grobiņas Ev. lut. baznīcā, gaidāma tikšanās ar baroka laikmeta izcilākajiem komponistiem – Johanu Sebastiānu Bahu, Georgu Frīdrihu Hendeli, Antonio Vivaldi, Arkandželo Korelli un Georgu Frīdrihu Tēlemani. Dižgaru skaņdarbus interpretēs klausītājiem jau labi pazīstamais ansamblis "Sonore Antiqua", kam pievienosies soprāns Gunta Gelgote. Šogad festivālā "Rimbenieks" klausītājus priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīti ansambļi – stīgu kvartets "Berči", Liepājas Mežragu kvartets –, gan arī Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicināti draugi un domubiedri. Piemēram, soprāns Katrīna Paula Felsberga, stīgu kvartets "Nōna" un daudzi citi mākslinieki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu