Augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi, kas uz Latvijas galvaspilsētu atvedīs kopumā ap 25 000 pasažieru, informē Rīgas brīvostas pārvaldē.
Augustā Rīgas ostā pieteiktas arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju jeb nišas kruīza kuģu vizītes.
Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet piecās dienās — 10., 11., 16., 19. un 30. augustā — ostā vienlaikus piestās divi kruīza kuģi.
Mēneša lielākais kruīza kuģis būs "Sapphire Princess" (115 875 bruto tonnas (GT)), savukārt izmēru ziņā mazākais — ekspedīciju kuģis "Clio" (3504 GT).
Arī augustā visplašāk pārstāvētas būs ASV kruīzu kompānijas — "Norwegian Cruise Line", "Princess Cruises", "Regent Seven Seas Cruises", "Silversea Cruises" un "Grand Circle Cruise Line", un šo līniju kuģi augustā Rīgas ostā piestās visvairāk.
Rīgas ostā pirmoreiz piestās trīs jaunākās paaudzes luksusa un ekspedīciju kruīza kuģi — "Scenic Eclipse II", "Seven Seas Grandeur" un "Explora III".
"Scenic Eclipse II", kas ir viens no pasaulē modernākajiem luksusa ekspedīciju kruīza kuģiem, Rīgas ostā ieradīsies 16. augustā. Šo kuģi dēvē par "Discovery Yacht" jeb atklājumu jahtu, jo kuģis apvieno pieczvaigžņu viesnīcas komfortu ar iespējām sasniegt vietas, kur lielie kruīza kuģi nevar piestāt. Kuģis ekspluatācijā nodots 2023. gadā, tas ir 168 metrus garš un uzņem līdz 228 pasažieriem.
Savukārt jaunākais "Regent Seven Seas Cruises" flotes kuģis "Seven Seas Grandeur", kas tiek uzskatīts par vienu no greznākajiem okeāna kruīza kuģiem pasaulē, Rīgas ostā piestās 27. augustā. Tas ekspluatācijā nodots 2023. gada nogalē un izceļas ar īpaši augstu servisa līmeni — kuģis var uzņemt ne vairāk kā 744 pasažierus, kurus apkalpo 548 apkalpes locekļi, un visi 372 apartamenti aprīkoti ar privātiem balkoniem.
Savukārt 30. augustā Rīgas ostā pirmo reizi ienāks jaunākais "Explora Journeys" luksusa kruīza kuģis "Explora III", kas ekspluatācijā nodots tikai šā gada jūlijā. Tas ir pirmais šīs kruīzu kompānijas kuģis, kas darbojas ar sašķidrināto dabasgāzi (LNG). 268 metrus garais kuģis uzņem līdz 900 pasažieriem, un visi apartamenti aprīkoti ar privātu terasi.
Šogad līdz jūlija beigām Rīgu ar kruīza kuģiem kopā apmeklējuši jau 90 000 ārvalstu tūristu, visvairāk no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas.
Šosezon Rīgas ostā uzņemti jau 55 kruīza kuģi, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kruīza tūrisma attīstību Rīgas brīvostas pārvalde īsteno kopā ar Rīgas pašvaldību, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūru un sadarbības partneriem, starptautiski popularizējot Rīgu kā kruīzu galamērķi Baltijas jūrā.
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