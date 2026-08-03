Jēkabpilī līdz 2030. gadam publiskās un privātās partnerības (PPP) programmas "Īres mājokļi Latvijas speciālistiem" ietvaros plānots izbūvēt 140 pieejamas cenas īres dzīvokļus, informē VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).
Jaunie mājokļi atradīsies Celtnieku ielā 3B, kur pašlaik atrodas divi padomju laikā nepabeigti grausti. Tos nojauks un to vietā izbūvēs mūsdienīgas, energoefektīvas daudzdzīvokļu ēkas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis norāda, ka pilsētā trūkst jaunu un kvalitatīvu dzīvokļu, kas būtu piemēroti jaunajām ģimenēm un speciālistiem. Savukārt Jēkabpils reģionālās slimnīcas galvenā ārste Ilze Bikova uzsver, ka mājokļa pieejamība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai piesaistītu mediķus darbam reģionā.
Programmu īsteno Finanšu ministrija sadarbībā ar VNĪ un pašvaldībām. Pirmajā kārtā sešās Latvijas pašvaldībās plānots uzbūvēt 1290 pieejamus īres dzīvokļus, tostarp Jēkabpilī, Tukumā, Cēsīs, Gulbenē, Daugavpilī un Rīgā. Privātā partnera iepirkumu paredzēts izsludināt šā gada rudenī, bet pirmos dzīvokļus ekspluatācijā plānots nodot 2030. gadā.
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