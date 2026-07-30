Amerikāņu repera "Pitbull" atceltā koncerta biļetes būs derīgas elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncerta apmeklējumam 6. augustā Mežaparka Lielajā estrādē, intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" paziņoja abu pasākumu rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Viņš uzsvēra, ka iespēju apmeklēt Kalvina Herisa koncertu varēs izmantot tie "Pitbull" koncerta biļešu īpašnieki, kuri to vēlēsies, bet pārējiem tiks atmaksāta par biļetēm iztērētā nauda.
Majors norādīja, ka vēl dažas dienas ir jāpagaida, līdz tiks izplatīta precīza informācija par naudas atmaksas kārtību. Viņš informēja, ka uz nenotikušo "Pitbull" koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu.
Ņemot vērā tehniskās ķibeles ar "Pitbull" koncerta skatuvi, Majors atklāja, ka Kalvina Herisa koncertam trešdien ir atrasta jauna skatuve, uz kuras pērn koncertēja britu mūziķis Robijs Viljamss, un šī skatuve tagad jau esot ceļā uz Latviju. Šāda izmēra skatuves nav viegli pieejamas, un Baltijā tāda ir tikai viena, piebilda pasākumu rīkotājs.
Jau vēstīts, ka Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera "Pitbull" koncerts ir atcelts, paziņojuši organizatori.
Koncerta atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā".
"Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem," teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
"Pitbull" kontā ir miljardi straumējumu, simtiem zelta un platīna sertifikātu un starptautiski hiti, tostarp "Give Me Everything", "Timber", "International Love" un "Fireball".
"Pitbull" karjera sākās 2000. gadu sākumā, viņa daiļradē apvienojas hiphops, popmūzika, latino un deju ritmi, un viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Šakira, grupa "Gipsy Kings", Rikijs Martins un Enrike Iglesiass.
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