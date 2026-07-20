UNESCO komiteja aizvadītās nedēļas sanāksmē Pusanā Dienvidkorejā papildinājusi UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu ar vairākiem objektiem
Tajā skaitā Francijas Normandijas piekrastes pludmalēm, kurās 1944. gada 6. jūnijā Otrā pasaules kara laikā notika vairāk nekā 150 tūkstošu sabiedroto valstu karavīru desantoperācija, izsēžoties vācu okupētajā Francijā, kā arī ikonisko Olimpa kalnu Grieķijā.
Sengrieķu mitoloģijā 2918 metru augstais Olimps skaitījās dievu mājoklis ar Zeva troni, taču kalns ir arī vērtīgs bioloģiskās daudzveidības ziņā. Grieķija par tā uzņemšanu UNESCO sarakstā cīnījās 12 gadu. Īpašais statuss tāpat piešķirts 6.–8. gadsimta Japānas senpilsētām Asukai un Fudživarai, kā arī pasaulē lielākajam zīdītāju sezonālās migrācijas ceļam – Bomas – Badingolo migrācijas ainavai Dienvidsudānā.
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