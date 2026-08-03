Āfrikas bagātākais cilvēks, Nigērijas uzņēmējs Aliko Dangote nolēmis testamentā ziedot 33% savas bagātības labdarības mērķiem, aģentūrai “Bloomberg” pavēstījusi viņa meita Halima Dangote, tēva dibinātā fonda aizbildne.
Saskaņā ar “Bloomberg Billionaires Index”, Dangotes tīrā bagātība tiek lēsta 35,1 miljarda ASV dolāru apmērā, kas nozīmē, ka viena trešdaļa no viņa pašreizējā īpašuma būtu aptuveni 11,7 miljardi. Fokuss ir uz izglītību, veselību, uzturu un humāno palīdzību.
Halima norāda, ka viņas tēvs uzskata filantropiju par būtisku savas mantojuma daļu un ir iekļāvis to ģimenes ilgtermiņa mantošanas plānos. “Viņš faktiski jau ziedoja 25 procentus fondam. Ja paskatās uz to caur šariata tiesību kodeksu islāmā, tas nozīmē, ka viņš savam fondam ir novēlējis 33 procentus no visa sava mantojuma,” skaidro Halima.
Šāds izkārtojums ir izstrādāts, lai nodrošinātu fonda darba turpināšanos paaudžu paaudzēs. “Mēs ticam, ka esam šeit un ka mūsu bizness ir veiksmīgs tieši šīs došanas atpakaļ un filantropiskā aspekta dēļ. Tāpēc šie 33 procenti ir tik svarīgi. Un tāpēc viņš nāca klajā ar paziņojumu un lūdza mani, manas divas māsas un savu māti parakstīties zem šī testamenta, ka viņš drīkst atdot šos 33 procentus cilvēcei,” stāsta Halima.
Aliko Dangotes fonds izveidots 1994. gadā, pirms aptuveni desmit gadiem saņēma 1,25 miljardu dolāru pamatkapitālu un kopš tā laika ir stiprināts ar papildu 700 miljonu dolāru finansējumu.
Pēc Halimas teiktā, aptuveni 70 procenti no fonda izdevumiem tiek novirzīti projektiem Nigērijā, 20 procenti atbalsta iniciatīvas visā Āfrikā, atlikusī daļa finansē programmas citos pasaules reģionos.
Fonds fokusējas uz veselību, izglītību, uzturu un humāno palīdzību, ir sadarbojies ar Bila un Melindas Geitsu fondu un Nigērijas ziemeļu štatu valdībām pūliņos, kas veicināja poliomielīta jeb bērnu triekas izskaušanu Āfrikā. Šā gada sākumā žurnāls TIME ierindoja Dangoti starp pasaules ietekmīgākajiem filantropiem savā pirmajā “TIME100 Philanthropy” sarakstā.
Pēdējos gados Dangote izvērš arī vērienīgus rūpnieciskos projektus – no degvielas rūpnīcām Nigērijā un Kenijā, līdz minerālmēslu ražotnei Etiopijā, saules spēkstacijai Gambijā, cementa ražošanai Zimbabvē un citus. “Dangote Group” investīciju programma (2026.–2030. gadam ir 45 miljardus ASV dolāru liela.
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