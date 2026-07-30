1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” viesojās rakstniece, ezotēriķe un sabiedrības dāma Elita Drāke. Sarunā Drāke atklāti komentē savas attiecības ar Magoni Liedeskalnu, neslēpjot, ka abu draudzība ir noslēgusies.
“Mums ar Magoni ir nobeidzies viens ļoti skaists dzīves posms,” atzīst Elita. Viņa uzsver, ka Magone viņai joprojām ir ļoti dārga kā personība un cilvēks, tomēr abu ceļi ir šķīrušies.
Pēc Elitas teiktā, attiecībās pienācis brīdis, kad Magone pārkāpusi robežas, kuras viņai bijušas svarīgas. “No mana skatījuma Magone pārkāpa dažas lietas, kas mani aizstūma malā,” viņa saka, plašāk notikušo neatklājot.
Vienlaikus Elita neslēpj, ka priecājas par Magones izaugsmi un uzskata, ka arī viņas ieguldījums tajā bijis nozīmīgs. “Man ļoti patīk, kā Magone ir progresējusi. Es pilnīgi zinu, ka tas ir arī mans darbs. Man patīk, ka viņa runā maniem vārdiem,” pauž Elita.
Viņa arī atzīst, ka viņai nav tradicionālas izpratnes par draudzību. “Man īsti nav draudzeņu. Man ir vienkārši mani cilvēki,” skaidro Elita, piebilstot, ka pati ļoti strauji mainās un attīstās, tāpēc ne visi spēj viņai turēt līdzi.
Lai arī abu draudzība ir beigusies, Elita uzsver, ka uz Magoni netur ļaunu prātu.
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