Bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs kopā ar civilsievu Ļubovu Poļežaju dzīvo Krievijā Sočos plašā rezidencē ar vairākiem namiem un izmanto dokumentus, kas izsniegti uz Oļega Ļeonova vārda, noskaidrojuši Ukrainas neatkarīgā medija "Telebačeņņja Toronto" žurnālisti.
Janukoviča radinieki, dzīvojot Krievijā, ir iegādājušies simtiem hektāru zemes, desmitiem nekustamo īpašumu un noguldījuši miljonus dolāru kontos, konstatēts ukraiņu žurnālistu veiktajā pētījumā.
Janukovičs ceļo pa Krieviju kā Oļegs Ļeonovs. Cilvēks ar šādu vārdu pavadīja Ļubovu Poļežaju arī ceļojumos uz Abhāziju, norāda žurnālisti.
Krievijas datu bāzēs Ļeonovam ir norādīts tāds pats dzimšanas datums kā Janukovičam. Šāds uzvārds pirms laulībām bija eksprezidenta mātei.
Bijušā prezidenta vecākais dēls Aleksandrs, viņa sieva un divi dēli dzīvo ar uzvārdu Sokolovi, bet Janukoviča civilsieva Ļubova Poļežaja - ar meitas uzvārdu Sadikova.
Poļežajas fotogrāfijas sociālajos tīklos sakrīt ar attēliem, kuros redzams komplekss "Blagodatj" Jesauļenko ielā Sočos.
Rezidences zemesgabals ir aptuveni trīs hektārus liels.
Tās teritorijā atrodas vairākas mājas, siltumnīcas, dārzs, kapela un dīķis.
Netālu uz Sadikovas vārda reģistrēts arī liels zemesgabals un pamests pansionāts.
Pēc visa spriežot, Janukoviču un viņa tuviniekus apsargā bijušie Ukrainas Valsts apsardzes pārvaldes darbinieki.
2014. gadā pēc plašajiem Maidana protestiem un sekojošās varas maiņas Janukovičs aizbēga uz Krieviju.
Ukrainā Janukovičs tika notiesāts uz 13 gadiem cietumā par valsts nodevību un līdzdalību agresijas karā.
Bijušajam prezidentam tika piespriests vēl 15 gadu cietumsods par nelikumīgas personu pārvietošanas pāri robežai organizēšanu un kūdīšanu uz dezertēšanu.
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