Berlīnes praida terorakta uzbrucējs Abduls Baluts videoierakstā apliecinājis uzticību teroristu grupējumam "Islāma valsts", otrdien vēsta vācu laikraksts "Bild".
Video, kas atrasts Baluta telefonā, ierakstīts sestdien - terorakta dienā, vēsta "Bild".
Baluta tālrunis atrasts nomātajā minivenā, ar kuru uzbrucējs Tīrgartenā ietriecās pūlī.
Blakus tālrunim atradās mačetes maksts. Mačeti viņš izmantoja, lai uzbruktu cilvēkiem pēc izkāpšanas no auto, vēsta "Bild".
Baluts pērn devās uz Libānu, lai tālāk dotos uz Sīriju un cīnītos "Islāma valsts" rindās. Tomēr šī iecere neīstenojās.
Avots Libānas tiesu sistēmā ziņu aģentūrai AFP pastāstīja, ka Baluts Libānā notiesāts uz trim mēnešiem cietumā par piederību "Islāma valstij".
Pēc atgriešanās Vācijā Baluts tika aizturēts, un maijā nepilngadīgo lietu tiesa viņu atzina par vainīgu nopietna vardarbības akta plānošanā un piesprieda gadu un desmit mēnešu nosacītu cietumsodu.
Auto ietrieca pūlī
Sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīrgartenā netālu no praida norises vietas tika pastrādāts terorakts - terorists auto ietrieca pūlī, bet pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti.
Teroraktā tika nogalināta 65 gadus veca Polijas pilsone. 29 cilvēki tika ievainoti.
Vācijas policijas operācijas gaitā svētdienas vakarā Špandavā, Berlīnes rietumos, tika nošauts galvenais par terorakta pastrādāšanu aizdomās turamais - 21 gadu vecais libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis Baluts.
Uzbrukums Tīrgartenā, pēc visa spriežot, bija islāmistu terorakts, svētdien sacīja iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints.
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