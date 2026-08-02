1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” uz sarunu aicināts mūziķis Miks Galvanovskis. Miks mūzikā darbojas jau vairāk nekā desmit gadus, taču plašāku atzinību un savu vietu uz Latvijas mūzikas skatuves viņš iekarojis salīdzinoši nesen. Nu viņa koncerti ir izpārdoti, un tos apmeklē arvien kuplāks klausītāju pulks. Ceļš līdz panākumiem gan nav bijis vienkāršs.
Mūziķis un uzņēmējs Miks Galvanovskis ar mūziku nodarbojas jau diezgan sen – vairāk kā desmit gadus, un savos pirmajos klipos redzams kā salds puisītis. Vaicāts, kur tad nu pazudis tas saldais Mikiņš, mūziķis nogroza galvu un atbild: “Cilvēks tas ir tas pats, vienkārši vizuālais ir palicis citādāks, un šis cilvēks, kurš sēž tev priekšā šobrīd, viņš vairs nemelo. Tas jaunietis dziedāja par mīlestību astoņpadsmit gados, kad vēl nezināja, ko nozīmē mīlestība. Pat vēl īsti nemīlējis. Un tas man liekas trakākais, kas var būt, ka mākslinieks melo sev un savai auditorijai. Un tad es vienā brīdī sāku rakstīt par savu dzīvi, un man viss pilnībā pamainījās.”
Miks atklāj, ka cilvēki reizēm brīnās, ka viņš pēkšņi uzradies mūzikā, un viņam viss uzreiz izdodas. Daudzi nezina, ka viņš ar mūziku nodarbojas jau ilgi – jau desmit gadus mēģinājis, vienkārši līdz šim nesanāca. Tieši tāpēc Miks savus senos mūzikas klipus atstājis apskatei, lai var salīdzināt – kāds viņš bijis toreiz un kāds ir tagad.
Kas tad ir bijis tas veiksmes faktors, kas beidzot tomēr nostrādājis? Mūziķis saka, ka ieguldīts liels darbs: “Neatlaidīgi gāju uz to, līdz cilvēki sāka klausīties kādas dziesmas, un šobrīd ir ļoti interesanti – ir dziesmas, kas izdotas pirms četriem, pieciem gadiem, un cilvēki sākuši tās klausīties.”
Mūziķis atzīst, ka atpazīstamība ir ļoti svarīga - tā maina arī seno dziesmu popularitāti un ietekmē turpmāko ceļu - kā lietas notiks. Ja mūziķis nav atpazīstams, arī viņa ļoti laba dziesma var netikt pamanīta un novērtēta. Tomēr par vienu Miks ir drošs: “Ģeniālas dziesmas, kas uzrakstītas, grozi kā gribi, viņa kaut kad nonāks gaismā.”
Mikam Galvanovskim šķiet, ka viņam pašam ir divas ģeniālas dziesmas, lai arī esot jocīgi tā teikt par savu daiļradi. Tomēr to nosaka tas, kā cilvēki mijiedarbojas ar šim dziesmām. Viena no tām ir “Par savu zemi saukt”, kas izskanējusi visā pasaulē saistībā ar sportu. Otra ir Mika Galvanovska Muzikālās bankas dziesma “Kad izdzisīs”, ar kuru mūziķis beidzot ieguvis atzinību un novērtējumu arī no kolēģiem industrijā.
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