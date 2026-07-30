Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku, ceturtdien pavēstīja vietējās varasiestādes, norādot, ka tās aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju.
Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa, bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežpārkāpēju bija marokāņi. Seutas reģionālās valdības vadītājs Huans Hesuss Vivass aicināja valdību Madridē izsludināt ārkārtas stāvokli valsts drošības apsvērumu dēļ, kā arī lūdza nodrošināt vairāk policistu un uz robežas izvietot armiju. Vivass trešdien brīdināja, ka nelegālo migrantu uzņemšanas centri ir pārpildīti un simtiem nelegālo imigrantu guļ uz ielām. Spānijas Ziemeļāfrikas piekrastes anklāvi – Seuta un Melilja – veido vienīgo Āfrikas zemes robežu ar Eiropas Savienību, kas ir ilgots galamērķis daudziem afrikāņiem, kas tur cenšas nokļūt, laužoties cauri robežžogam vai peldot gar krastu.
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