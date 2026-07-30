Krievijā aizmuguriski izvirzītas apsūdzības terorisma atbalstīšanā saziņas platformas "Telegram" dibinātājam Pāvelam Durovam, trešdien paziņoja Krievijas Federālais drošības dienests (FSB).
Durovs tiks izsludināts starptautiskā meklēšanā, norādīja FSB.
FSB piebilda, ka "Telegram" administrācija nav dzēsusi kanālus, tērzēšanas grupas un botus, kurus, kā teikts FSB paziņojumā, Ukrainas specdienesti izmantojot "teroraktu un masu slepkavību sagatavošanai Krievijā".
Par to, ka Durovs figurē krimināllietā par terorisma atbalstīšanu, FSB paziņoja jau februārī, apgalvojot, ka "Telegram" izmantota, sagatavojot desmitiem tūkstošus noziegumu Krievijā.
Durovs, kuram ir ne tikai Krievijas, bet arī Francijas, Apvienoto Arābu Emirātu un Sentkitsas un Nevisas pilsonības, neatrodas Krievijā. Francijā viņam ir izvirzītas kriminālapsūdzības saistibā ar nelegālu saturu "Telegram".
Krievija sāka ierobežot "Telegram" darbību no 2025. gada vasaras. Pašlaik šī ziņojumapmaiņas lietotne Krievijā ir pieejama tikai, izmantojot virtuālo privāto tīklu (VPN). Durovs Krievijas varasiestāžu centienus ierobežot "Telegram" saista ar vēlmi kontrolēt cilvēku saziņu.
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