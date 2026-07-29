Šodien visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Hepatīta diena, lai pievērstu uzmanību vīrushepatītu profilaksei, savlaicīgai diagnostikai un ārstēšanai. Līdz 2. augustam iedzīvotāji visā Latvijā aicināti bez maksas veikt B un C hepatīta pārbaudes, vēsta 360TV Ziņas.
Testēšanas punktos iedzīvotājiem tiek nodrošināta anonimitāte, un pati pārbaude aizņem vien dažas minūtes. Daudzi cilvēki izvēlas pārbaudīties pēc iespējamām riska situācijām, savukārt citi vienkārši vēlas pārliecināties par savu veselību.
Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabas vadītāja Maija Kronberga norāda, ka savlaicīga hepatīta atklāšana var būtiski mainīt cilvēka veselības iznākumu. Viņa atceras gadījumus, kad pārbaudēs izdevies atklāt slimību cilvēkiem, kuriem iepriekš nebija nekādu aizdomu par saslimšanu.
B un C hepatīti galvenokārt izplatās ar asinīm, taču inficēties iespējams arī sadzīviskās situācijās, piemēram, nejauši saskaroties ar inficētām asinīm. Pat neliels ievainojums var kļūt par riska faktoru, ja cilvēks nonāk kontaktā ar vīrusu.
“Ja kolēģim ir hepatīts, viņš var pat nezināt. Bet ir iespēja, ka jūs varējāt viņu dabūt,” skaidro Maija Kronberga.
Mediķi aicina pēc iespējamās saskares ar infekciju veikt pārbaudes, nogaidot vismaz sešas nedēļas – tas ir laiks, kas nepieciešams, lai vīruss būtu nosakāms. Reizi gadā uz B un C hepatītu vajadzētu pārbaudīties katram iedzīvotājam. Bet tiem, kas ir riska grupās, pat divas reizes gadā.
Pārbaude ir vienkārša – nepieciešams neliels asins paraugs no pirksta, bet rezultāts ir zināms jau aptuveni 15 minūšu laikā.
Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas speciāliste Alise Vindiga atgādina: “Hepatītu simptomi bieži vien ir nespecifiski – piemēram, nogurums, slikta dūša, apetītes zudums vai sāpes vēderā. Tomēr bieži vien pēc inficēšanās šo simptomu nav. Cilvēks var justies pilnīgi vesels un nezināt par šo infekciju.”
Bezmaksas B un C hepatīta pārbaudes pieejamas 22 punktos visā Latvijā ne tikai šīs akcijas laikā, bet arī ikdienā. Informācija par testēšanas vietām, darba laikiem un kontaktiem pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
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