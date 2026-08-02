Esplanādes parkā sestdien, 1. augustā, aizvadīta Rīgas Burgeru festivāla pirmā diena, pulcējot burgeru cienītājus un ielu ēdienu baudītājus no visas Latvijas.
Festivāla apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt desmitiem dažādu burgeru, vērot Latvijas BBQ meistaru sacensības, sekot līdzi kulinārijas aktivitātēm un grilēšanas meistarklasēm, kā arī baudīt muzikālus priekšnesumus. Pirmajā festivāla dienā notika arī konkursi un citas aktivitātes apmeklētājiem.
"Mēs darām visu, lai ar katru gadu festivāls kļūtu arvien lielāks un jaudīgāks. Pagājušajā gadā festivāla laikā Esplanādes parkā tika apēsti vairāk nekā 15 000 burgeru," stāsta festivāla galvenais rīkotājs Edgars Svencs.
Festivāls Esplanādē turpinās arī svētdien, kad interesenti vēl varēs nobaudīt dažādu restorānu un burgernīcu piedāvājumu, vērot sacensības un baudīt izklaides programmu visai ģimenei.
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