Rīgas Riharda Vāgnera biedrība sadarbībā ar aģentūru "McCann Riga" sākusi starptautisku ziedojumu kampaņu ar saukli "Wagner's first theatre. The world's next" ("Vāgnera pirmais teātris. Pasaules nākamais"), lai nodrošinātu finansējumu nākamajiem Vāgnera nama atjaunošanas posmiem, informē biedrības pārstāve Signe Viška.
Kampaņas nosaukums atspoguļojot projekta ieceri atjaunot vietu, kur aizsākās Vāgnera radošais ceļš kā pasaules līmeņa komponistam, un vienlaikus radīt jaunu starptautiskas nozīmes kultūras centru nākamajām mākslinieku paaudzēm.
Kampaņas sākums simboliski izvēlēts laikā, kad Vācijā norisinās Baireitas festivāls, kurā tradicionāli tiek atskaņoti vienīgi Vāgnera skaņdarbi un kas šogad svin savu 150. jubileju. Turklāt šogad pirmo reizi festivāla vēsturē repertuārā iekļauta opera "Rienci", ko Vāgners sāka rakstīt tieši Rīgā.
Vāgnera nama atjaunošanu finansē Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) un līdzfinansē Vācijas Ārlietu ministrija. Vienlaikus darbi turpinās arī ārpus EKII finansētās projekta daļas. Privāto ziedotāju atbalsts nepieciešams nākamajiem Vāgnera nama atjaunošanas posmiem, tostarp restaurācijas darbiem, teātra tehnoloģijai, bibliotēkas, meistardarbnīcu telpu un Vāgnera muzeja izveidei, informē biedrība.
Kampaņas pirmajā posmā galvenais uzsvars likts uz sabiedrības iepazīstināšanu ar Rīgas lomu Vāgnera radošajā biogrāfijā, Vāgnera nama atjaunošanas ieceri un tās nozīmi Eiropas kultūras kontekstā. Ar video vēstījumu par Vāgneru un Rīgu kampaņā iesaistījusies arī pasaulslavenā latviešu operdziedātāja Elīna Garanča un ilggadējais projekta partneris — Vācijas izcelsmes kapitāla būvmateriālu ražotājs "Schwenk Latvija".
Līdztekus komunikācijai sociālajos medijos Baireitas festivāla laikā Rīgas Riharda Vāgnera biedrības pārstāvis Vācijā Konrads Vinklers piedalīsies īpašā pasākumu sērijā, kurā prezentēs teātra maketu un stāstīs par atjaunošanas projektu.
Lai pilnībā īstenotu projekta ieceri, nepieciešami vēl aptuveni 30 miljoni eiro, informē Viška.
Noslēgusies Vāgnera nama pamatu pastiprināšana, kas veikta ar dziļās grunts stabilizācijas metodi, divu līdz pat 18 metru dziļumā ierīkojot pamatus nostiprinošas kolonnas. Tas bijis viens no apjomīgākajiem un tehniski sarežģītākajiem būvdarbu posmiem, kas noritējis vēsturiskā apbūvē, dūņainā gruntī, tiešā Rīdzenes upes gultnes tuvumā.
Tālāk turpinās sienu un pārējā karkasa nostiprināšana, kā arī seko darbi tā dēvētajā "dziļajā zonā" — tiek veidota teātra zāles orķestra bedre.
Vāgners šajā namā jeb Rīgas Pilsētas teātrī divus gadus (1837-1839) bija kapelmeistars.
Projektā plānota ne tikai ēkas un teātra zāles atjaunošana, bet arī tiks veidotas meistarklases, Vāgnera muzejs un inkubators visiem mākslas veidiem, kas kļūšot par starptautisku jauno mākslinieku centru.
Vāgnera teātra atjaunošanai kopā piesaistīti līdzekļi 20 miljonu eiro apmērā — 15 miljoni eiro no EKII un pieci miljoni eiro no Vācijas valdības.
Sākotnēji publiskā iepirkumā ar piedāvāto cenu 35 874 019 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tika izvēlēts galvenais būvdarbu veicējs, pilnsabiedrība "SBSC", ko veidoja "Skonto būve" un "Skonto Construction". 2025. gadā "SBSC" sākts maksātnespējas process, bet Vāgnera nama pārbūves līgumu pārņēmusi būvkompānija SIA "3A".
Pārbūves galvenais projektētājs ir SIA "Sarma un Norde arhitekti", savukārt inženiera un būvuzraudzības pienākumus veic SIA "Būves un būvsistēmas". Kā apakšuzņēmējs arhitektūras un interjeru izstrādei nolīgts "Zaigas Gailes birojs".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu