Sadarbībā ar podkāstu “BlackBoxŠovs”, piedāvājam jums noskatīties sarunu ar "Prime Prometics" dibinātāju un vadītāju (kosmētikas zīmols sievietēm 50+) Kasparu Eglīti. Kā no dropshippinga izveidot €100 miljonu e-komercijas uzņēmumu?
Par e-komerciju, mārketingu, produktu izstrādi un kvalitāti, skaistumkopšanas industriju, strauju uzņēmuma izaugsmi, peļņu, uzņēmējdarbības kultūru, disciplīnu, matemātiku biznesā un mentālo veselību straujas izaugsmes laikā.
Ja nodarbojies ar e-komerciju vai vēlies veidot globālu biznesu, šī ir epizode, kuru nedrīkst palaist garām.
"Matemātika ir pats svarīgākais biznesā," stāsta Kaspars.
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