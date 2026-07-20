Svētdien, 2. augustā, koncertzālē "Latvija" uzstāsies starptautiski pazīstams latviešu mūziķis – vijolnieks Roberts Balanas.
Viņš ir no Balanu, slavenās mūziķu dzimtas, kopā ar māsām – vijolnieci Kristīni un čellisti Margaritu – jau pavisam jauniem iekarojot nozīmīgas Latvijas un pasaules mūzikas virsotnes.
Latvijā mācījies pie izcilā pedagoga Romana Šnē, ieguvis maģistra grādu Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā, 16 gadu vecumā debitējis Londonas Karaliskajā festivāla zālē, veiksmīgi piedalījies dažādos vijolnieku konkursos un spēlējis Eiropas ievērojamākajās zālēs. Pazīstams kā ļoti radošs dažādu mūzikas žanru robežu pārkāpējs.
Koncertā Ventspilī Roberts Balanas uzstāsies kopā ar vienu no spilgtākajiem jaunās paaudzes klasiskās ģitāras mūziķiem Plīnio Fernandesu no Brazīlijas. Abi mākslinieki izpildīs īpašu programmu, kurā vijoles un ģitāras skanējums savīsies ar klasiskās mūzikas pērlēm, oriģinālām aranžijām, improvizāciju un brazīliešu ritmiem.
Sarunā ar "Latvijas Avīzi" vijolnieks Roberts Balanas stāsta par radošo sadarbību, dzīvi starp Londonu un Rīgu, kā arī to, kāpēc tieši mājās viņš jūtas visbrīvāk.
Ar ko būs īpašs tavs gaidāmais koncerts Ventspilī?
R. Balanas: Ventspils man ir diezgan pazīstama – ar māsām (vijolnieci Kristīni un čellisti Margaritu Balanas) tur spēlējām, šķiet, pagājušā gada janvārī, un mūs ļoti silti uzņēma. Es arī ļoti augstu vērtēju Plīnio Fernandesu no Brazīlijas, kuru pazīstu no Londonas, kur kopā studējām. Viņu jau reiz atvedu uz Rīgu. Pirms diviem gadiem viņš bija īpašais viesis manā koncertā Zundas torņos, un ar viņu bija lieliski un ļoti jautri kopā muzicēt. Brazīļu ritmu iekļaušana programmā tai piešķīra īpašu odziņu. Viņš, protams, gandrīz nevar sagaidīt ne tikai koncertu, bet arī iespēju redzēt Latviju vasarā, jo iepriekš šeit bijis ļoti drēgnā decembrī. Bija auksts vējš un teju horizontāli krītošs sniegs, kas viņam bija liels šoks. Šoreiz es viņam parādīšu Latviju tās siltākajā sezonā. Repertuārs ir diezgan plašs, un instrumentu kombinācija ļauj mums aranžēt gandrīz jebkuru skaņdarbu, dodot ļoti lielu radošo brīvību. Šoreiz programmā apvienosim dienvidnieciskas noskaņas – skanēs spāņu mūzika, Brazīlijas ritmi un tango. Veidosim arī improvizētas aranžijas, pēdējās no tām radīsies tieši mēģinājumu laikā – atkarībā no tā, ko tajā brīdī jutīsim un vēlēsimies nospēlēt.
Meklēsim interesantas kombinācijas starp Latvijas un Brazīlijas mūziku, tāpēc būs arī pārsteigumi, kurus iepriekš nevar paredzēt. Tā bija arī iepriekšējā reizē, kad muzicējām kopā.
Parasti vēlu vakarā vēl turpinām spēlēt, dzīvojam vienā vietā, muzicējam, un tieši tad notiek pats interesantākais radošais process. Programma bieži vien kristalizējas tieši šajos vēlajos vakaros.
Esi uzstājies uz daudzām skatuvēm visā pasaulē. Kādas ir atšķirības starp dažādām auditorijām un klausītājiem?
Salīdzinot ar Latviju, ir liela atšķirība. Šobrīd esmu Itālijā (mūsu saruna noris attālināti. – D. G.), bet vakar man bija koncerts Spānijā, un arī šeit publika ir savdabīga. Man šķiet, ka Itālijā cilvēki ir nedaudz konservatīvāki. Arī Anglijā publika ir pieklājīga un rezervēta. Savukārt Latvijā jūtos daudz brīvāk. Varu vairāk pajokot un jūtos kā mājās. Ir liela brīvība izpausties, un skatītāji uztver visas nianses. Svarīgs ir arī kopīgais konteksts. Visu, kas man kā latvietim ir svarīgs, varu iepīt stāstos un dalīties pieredzē no dzīves. Zinu, ka latvieši to sapratīs, un tāpēc vienmēr ir īpašs prieks spēlēt savējiem.