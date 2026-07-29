Alkohola tirdzniecības ierobežojumi mainījuši iepirkšanās paradumus, secina tirgotāji

Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus, pauda aptaujātie mazumtirgotāji.
Veikalu tīkla "top!" valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte aģentūrai LETA atzina, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad, kad tas ir atļauts. Vienlaikus mainījušies pircēju paradumi. Tirgotāja novērojumi liecina, ka krasāk pārdošanas apjomi samazinājušies alkoholiskajiem un alus kokteiļiem, stiprinātajiem vīniem un alum PET pudelēs, savukārt pieaugums vērojams bezalkoholiskajiem aliem un vīniem, kā arī dārgākiem un labākas kvalitātes alkoholiskajiem dzērieniem.
Vienlaikus Priedīte uzsvēra, ka veikalos "top!" ir pārskatīts sortiments, to pielāgojot kopējām tendencēm. Atsevišķos mazākajos veikalos "top!" darba laiks ir saīsināts, vērtējot konkrētā veikala apgrozījuma un klientu plūsmas datus. Daļā veikalu, kas atrodas lauku reģionos, arī pirms alkohola tirdzniecības ierobežojumiem bija samazināts darba laiks svētdienās. Neviens veikals "top!" ierobežojumu dēļ netika slēgts.
Priedīte atzīmēja, ka, analizējot alkohola patēriņa dinamiku, ir svarīgi neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus, saistot izmaiņas tikai ar tirdzniecības ierobežojumiem.
Priedīte norādīja, ka uzņēmumā pozitīvi vērtē jebkādus pasākumus, kuru mērķis ir mazināt alkohola patēriņu un ar to saistītās sociālās un veselības problēmas. "top!" uzskata, ka šīs reformas pamatmērķis ir atbalstāms. Tomēr gan starptautiskā pieredze, gan prakse rāda, ka tirdzniecības ierobežojumi vien paši par sevi nav instruments, kas ilgtermiņā veicinātu alkoholu saturošu dzērienu patēriņa samazinājumu. Jēgpilnus rezultātus iespējams sasniegt tikai ar kompleksu pieeju.
Veikalu tīkla "Aibe" pārvaldnieka SIA "Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" attīstības direktors Juris Lamberts aģentūrai LETA atzina, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi būtiski ietekmē tieši mazos lauku veikalus.
Aptuveni 80% "Aibe" veikalu vairs nestrādā pēc plkst. 20 un svētdienās pēc plkst. 18.
Mazajiem lauku veikaliem ekonomiski nav pamatoti turpināt darbu laikā, kad nav iespējams nodrošināt pietiekamu apgrozījumu, lai segtu darbinieku algas, nodokļus un komunālos maksājumus.
Lamberts atzīmēja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi gada laikā ir būtiski ietekmējuši mazo veikalu apgrozījumu. Daudzos veikalos kopējais apgrozījums ir samazinājies vidēji par aptuveni 20%, bet atsevišķās tirdzniecības vietās kritums sasniedz pat 30-35%. Viņš uzsvēra, ka jāņem vērā, ka apgrozījumu samazina ne tikai mazāki alkoholisko dzērienu pārdošanas apjomi.