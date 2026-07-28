Lai arī Jānis Jarāns ikdienā ir mierīgs un nosvērts cilvēks, sievai Dagnijai gadu gaitā tā arī nav izdevies viņu atradināt no viena nelāga ieraduma – kāda lamuvārda, kas ik pa laikam izsprūk brīžos, kad sakrājusies spriedze. Kā atzīst Dagnija 360TV diskusiju raidījumā “Burku studijā!”, ar laiku viņa to iemācījusies pieņemt.
Sarunas laikā Dagnija neslēpj, ka dzīve līdzās sabiedrībā atpazīstamam cilvēkam nav radījusi grūtības. Viņasprāt, svarīgākais ir saprast otru cilvēku un necensties dzīvot tikai viņa ēnā.
“Tā nav ēnas puse. Tā ir vienkārši totāla otra cilvēka sapratne,” saka Dagnija, uzsverot, ka viņa vienmēr bijusi pašpietiekama un nekad nav paļāvusies uz vīra popularitāti.
Viņa atklāj, ka abu kopdzīvē netrūkst arī ikdienišķu domstarpību. Dagnija sevi raksturo kā pedantisku cilvēku, kuram patīk kārtība, tāpēc reizēm viņa mēdzot vīru pabārt. Savukārt Jānim ir kāds ieradums, kuru sievai tā arī nav izdevies izskaust.
“Viņam ir viens nelāgs lamuvārds, no kā es nevaru atradināt. Bet es pieļauju, ka tas ir labākais veids, kā viņš izlaiž ārā spriedzi, kas sakrājas,” atklāj Dagnija.
Viņa piebilst, ka pēc tik daudziem kopā pavadītiem gadiem abi ir iemācījušies pieņemt viens otra rakstura īpatnības, un tieši tas palīdzējis saglabāt saskanīgu un ilgu laulību.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu