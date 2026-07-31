Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ceturtdien izglāba divus mežā apmaldījušos cilvēkus, informē dienestā.
Pusčetros pēcpusdienā glābēji izsaukti uz mežu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā. Izmantojot kvadriciklu un pārmeklējot apkārtējo teritoriju, cilvēks atrasts.
Savukārt neilgi pirms pieciem vakarā saņemts izsaukums uz Ķekavas novada Baldones pagastu. Izmantojot autocisternas skaņas signālu, cilvēks izvests no meža.
Vakar plkst. 15.12 VUGD izsaukts uz Limbažu novada Staiceles pagastu, kur ezerā noslīka cilvēks. Notikuma vietā glābējiem tika norādīta vieta, kur cilvēks pēdējo reizi redzēts virs ūdens. Pārmeklējot ūdenstilpi, bojāgājušais atrasts trīs metru attālumā no krasta.
Ceturtdienas rītā plkst. 8.27 saņemts izsaukums uz Alsungas ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega istaba un sadzīves mantas 15 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz ugunsgrēkiem, kuros dega atkritumi, dārza māja, dzīvojamā māja, vieglā automašīna, sausā zāle, traktors un bez uzraudzības atstāts ēdiens.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 47 izsaukumus — 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi bija maldinājumi.
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