Lai uzzinātu, kas "lācītim vēderā", proti, kā darbojas saules parks, "Latvijas Avīze" devās uz Saldus novada Brocēniem, kur drīzumā ekspluatācijā tiks nodota viena no jaudīgākajām un modernākajām saules elektrostacijām Latvijā.
To, investējot aptuveni 60 miljonus eiro, ir uzbūvējis Dānijas uzņēmums "European Energy", veicot vienu no nozīmīgākajām investīcijām Saldus novadā pēdējo gadu laikā. Kolīdz saules parks tiks pievienots elektrotīklam, tas katru gadu saražos aptuveni 75 megavatstundas (MW/h) atjaunīgās elektroenerģijas, kas atbilst 33 tūkst. mājsaimiecību ikgadējam elektrības patēriņam. Kopējā saules parka jauda, ietverot gan saules elektrostaciju, gan elektroenerģijas krātuvi – uzkrājošās baterijas, pārsniedz 110 megavatus (MW). Saules parka jauda ir 65 MW, bet elektroenerģiju uzkrājošo sistēmu ietilpība – vairāk nekā 100 MW/h. Saražotā elektroenerģija tiks nodota elektrotīklā.
Jautāts, vai tā ir taisnība, ka elektroenerģija tiek ražota arī tad, kad saulīte nespīd, proti, tad, kad laiks ir apmācies, "European Energy" Brocēnu saules parka projekta vadītājs Ivars Pūpols atbild apstiprinoši. "Arī lietainā un mākoņainā dienā kaut kāds elektroenerģijas apjoms tiek nodots tīklā, protams, svārstības būs. Ja diena ir apmākusies, kritums varētu būt aptuveni 30% salīdzinājumā ar saulainu vasaras dienu," vērtē saules parka vadītājs, atzīstot, ka Latvijā klimatiskie apstākļi ir visnotaļ prognozējami. Kā izrādās, saules parks ražo elektroenerģiju arī ziemā. "Tukšākie mēneši ir novembris, decembris un janvāris, bet no februāra vidus saules elektroenerģijas izstrāde notiek, īpaši saulainajās dienās," teic I. Pūpols.
Saules paneļu vēsture
- 1839. g. Francijas zinātnieks Edmonds Bekerels (Edmont Becquerel) atklāja fotoelektrisko efektu – parādību, kurā gaisma var radīt elektrību noteiktos materiālos. Tas kļuva par saules paneļu darbības pamatprincipu.
- 1883. g. ASV zinātnieks Čarlzs Fits (Charles Fritts) izveidoja vienu no pirmajām saules baterijām, izmantojot selēnu un plānu zelta kārtiņu. Tā bija ļoti neefektīva, taču pierādīja, ka saules enerģiju var pārvērst elektrībā.
- 1954. g. ASV pētnieki Darels Čapins (Daryl Chapin), Kalvins Fullers (Calvin Fuller) un Geralds Pīrsons (Gerald Pearson) izstrādāja pirmo praktiski izmantojamo silīcija saules elementu, ko uzskata par mūsdienu saules paneļu sākumu.
- 1970.–1980. g. Naftas krīzes un tehnoloģiju attīstības iespaidā vairāki uzņēmumi ASV, Japānā un Eiropā sāka rūpniecisku saules paneļu ražošanu. Starp pionieriem bija Japānas uzņēmums "Sharp Corporation", kas kļuva par vienu no pirmajiem lielajiem saules paneļu ražotājiem.
- No 2000. gadiem. Ķīnā sāka ļoti strauji palielināt saules paneļu ražošanas jaudu. Ar valsts atbalstu un lielām investīcijām Ķīnas uzņēmumi ievērojami samazināja paneļu cenas, padarot tos pieejamus visā pasaulē.
Saules parka darbības principi
- Saules paneļi uztver saules gaismu.
- Paneļi satur fotoelementus, kas saules starojumu pārvērš līdzstrāvā.
- Invertori pārvērš elektrību.
- Tā kā elektrotīkls izmanto maiņstrāvu, invertori līdzstrāvu pārvērš maiņstrāvā.
- Transformators paaugstina spriegumu.
- Lai elektrību varētu efektīvi pārvadīt lielākos attālumos, spriegums ir jāpaaugstina.
- Elektrība nonāk elektrotīklā.
- Saražotā elektroenerģija tiek padota kopējā elektrotīklā, no kura to saņem mājsaimniecības un uzņēmumi.
Brocēnu saules parks
- Kopējā elektrostacijas jauda – 65 MW.
- Elektronerģiju uzkrājošajo sistēmu ietilpība – vairāk nekā 100 MW/h.
- Parkā uzstādīti vairāk nekā 150 tūkst. saules paneļu.
- Ik gadu plānots saražot 75 tūkst. MW/h elektroenerģijas.
- Kopējā platība – 90 hektāri.
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