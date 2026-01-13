Valsts tehnokrātiskās un izglītotās elites modernizācijas centieni reizēm rada dīvainas un negaidītas blaknes, kuru cēlonis ir iedzīvotāju nespēja tikt līdzi šiem centieniem. 

Satieku es kādu savu paziņu, pavisam bālu un noraizējušos vaigā. Prasu: "Kas noticis?" Izrādās – jau divas nedēļas nevarot noformēt atvaļinājuma iesniegumu, bet pēc dažām dienām atvaļinājums klāt un nopirktās lidmašīnas biļetes jau dedzina kabatu. Lietas būtība slēpjas prasībā, ka vismaz valsts pakļautības iestādē darbiniekiem atvaļinājuma noformēšanai, autorizējoties sistēmā, no šī gada sākuma nepieciešams e-paraksts vai SmartID un nekādas citas autorizācijas formas vairs nav derīgas. "Visma HOP" elektroniskā dokumentu vadības sistēma, kuru, starp citu, ieviesa vien pirms dažiem gadiem, vairs netiekot izmantota, un tagad esot cita – jauna, spīdīga un moderna, kura pieprasa minētos identifikācijas rīkus. Nelaime tikai tā, ka izrieztu krūti plati soļot pa modernizācijas gaišo ceļu manai paziņai traucē banālais fakts, ka viņai nav ne SmartID, ne elektroniskā paraksta – banka, kas viņu apkalpo, neizmanto SmartID, bet e-paraksts viņai nekad agrāk nav bijis vajadzīgs, to lietot viņa neprot, vien atceras, ka tāds kādreiz izsniegts kopā ar personas apliecību, bet kur pa šiem gadiem nogrūsts – tas vēl ir labs jautājums. Sarunai ritinoties tālāk, izrādās, ka viņa savā iestādē nebūt neesot vienīgā, kurai šāda problēma – 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē