Valsts tehnokrātiskās un izglītotās elites modernizācijas centieni reizēm rada dīvainas un negaidītas blaknes, kuru cēlonis ir iedzīvotāju nespēja tikt līdzi šiem centieniem.
Satieku es kādu savu paziņu, pavisam bālu un noraizējušos vaigā. Prasu: "Kas noticis?" Izrādās – jau divas nedēļas nevarot noformēt atvaļinājuma iesniegumu, bet pēc dažām dienām atvaļinājums klāt un nopirktās lidmašīnas biļetes jau dedzina kabatu. Lietas būtība slēpjas prasībā, ka vismaz valsts pakļautības iestādē darbiniekiem atvaļinājuma noformēšanai, autorizējoties sistēmā, no šī gada sākuma nepieciešams e-paraksts vai SmartID un nekādas citas autorizācijas formas vairs nav derīgas. "Visma HOP" elektroniskā dokumentu vadības sistēma, kuru, starp citu, ieviesa vien pirms dažiem gadiem, vairs netiekot izmantota, un tagad esot cita – jauna, spīdīga un moderna, kura pieprasa minētos identifikācijas rīkus. Nelaime tikai tā, ka izrieztu krūti plati soļot pa modernizācijas gaišo ceļu manai paziņai traucē banālais fakts, ka viņai nav ne SmartID, ne elektroniskā paraksta – banka, kas viņu apkalpo, neizmanto SmartID, bet e-paraksts viņai nekad agrāk nav bijis vajadzīgs, to lietot viņa neprot, vien atceras, ka tāds kādreiz izsniegts kopā ar personas apliecību, bet kur pa šiem gadiem nogrūsts – tas vēl ir labs jautājums. Sarunai ritinoties tālāk, izrādās, ka viņa savā iestādē nebūt neesot vienīgā, kurai šāda problēma –