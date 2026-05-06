Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo sev vai ģimenei piederošā mājoklī, tomēr starp tiem, kuri šobrīd īrē, saglabājas augsta interese par sava mājokļa iegādi. Kā liecina Luminor bankas veiktā aptauja, 83% īrnieku būtu gatavi pāriet no īres uz īpašumtiesībām, ja ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums būtu līdzvērtīgs pašreizējai īres maksai.
Aptaujas dati rāda, ka kopumā 80% iedzīvotāju dzīvo īpašumā, kas pieder viņiem pašiem, partnerim vai ģimenei, no tiem 51% dzīvo dzīvokļos, bet 29% privātmājās. Vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem savā mājoklī dzīvo gandrīz deviņi no desmit iedzīvotājiem. Šajā vecuma grupā vienlaikus ir arī lielākais privātmāju īpašnieku īpatsvars.
Tikmēr 17% iedzīvotāju dzīvo īrētos dzīvokļos vai mājās, un visbiežāk īrnieki ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Kopumā no visiem respondentiem, kuri šobrīd dzīvo īrētā mājoklī, lielākā daļa jeb 83% norāda, ka noteikti būtu gatavi iegādāties savu mājokli, ja ikmēneša kredīta maksājums būtu līdzvērtīgs īres maksājumam. Izteiktāk gatavība iegādāties savu īpašumu novērojama iedzīvotāju vidū vecumā no 18 līdz 39 gadiem.
"Redzam, ka Latvijas iedzīvotāji ir gatavi kļūt par mājokļa īpašniekiem —
ja hipotekārā kredīta maksājums ir līdzvērtīgs ikmēneša īres maksai, izvēle par labu savam mājoklim kļūst pašsaprotama, jo tādējādi ieguldīts tiek savā īpašumā. Tomēr iegādes lēmumu ietekmē ne tikai ikmēneša maksājums, bet arī pirmās iemaksas pieejamība, prasības pret mājokļa kvalitāti un dzīves plāni katrā konkrētā gadījumā. Tāpēc nereti vēlme iegādāties īpašumu ir, taču personas vai mājsaimniecības finansiālā situācija vēl nav pietiekami stabila vai arī vēl nav atrasts īstais mājoklis.
Gribētu uzsvērt, ka mājokļa iegāde nav saistības uz visu mūžu — tas ir ilgtermiņa ieguldījums, ko nepieciešamības gadījumā var pārdot vai izīrēt. Turklāt mājokļu vērtība ilgtermiņā pieaug, kas nereti rada iespēju savu mājokli pārdot dārgāk, nekā tas nopirkts, tādējādi tas var kalpot par atbalstu ceļā uz nākamo mājokli, kurš būs piemērots konkrētajiem dzīves apstākļiem," norāda Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.
Piemēram, vidējā īres cena par divistabu dzīvokli Rīgā šī gada martā bija 615 eiro jaunā projektā un 370 eiro sērijveida dzīvokļu ēkā, liecina Cenu bankas dati. Savukārt vidējais ikmēneša kredīta maksājums pēc Luminor bankas datiem dzīvoklim jaunajā projektā pērn izsniegtajiem kredītiem bija 645 eiro (uz 26 gadiem), savukārt sērijveida dzīvokļu ēkās 305 eiro (uz 20 gadiem). Jāņem gan vērā, ka, izmantojot kredītu mājokļa iegādei, būs nepieciešama pirmā iemaksa, kā arī dzīvokļa īpašniekam ikdienā būs papildu izdevumi, piemēram, apdrošināšana un nodokļi.
Jaunām ģimenēm un speciālistiem ir iespēja saņemt atvieglojumus pirmajai iemaksai mājokļa iegādei. Kopumā 60% mājokļu kredītu tiek izsniegti ar līdzaizņēmēju un 45% ar valsts atbalsta programmu pirmajai iemaksai, liecina Luminor dati.
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu