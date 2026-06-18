85 gadu vecumā mūžībā devās aktieris Pauls Butkēvičs, aizvadījis spilgtu un notikumiem bagātu radošu mūžu. Vairākas skatītāju paaudzes iepazina viņa atveidotos varoņus filmās, kas kļuvušas par daļu no Latvijas kultūras vēstures.
Aktieris palicis atmiņā kā harismātiska un daudzpusīga personība, kuras vārds cieši saistīts ar latviešu teātra un kino mākslu.
Pauls Butkēvičs dzimis 1940. gada 8. augustā Rīgā. Pēc vidusskolas absolvēšanas viņš mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā un strādāja VEF rūpnīcā, vienlaikus apgūstot aktiermākslu Roberta Ligera Rīgas pantomīmas teātrī, vēlāk – Dailes teātra eksperimentālajā 3. studijā. Ceļš uz profesionālo kino viņam nebija tradicionāls, tomēr tieši šī pieredze izveidoja aktiera individuālo rokrakstu un talantu iejusties visdažādākajos tēlos.
Latviešu kino skatītājiem Pauls Butkēvičs uz visiem laikiem paliks Ralfs no leģendārās Rolanda Kalniņa filmas “Četri balti krekli” jeb “Elpojiet dziļi” (1967) – brīvdomīgs, pievilcīgs un harismātisks sava laika simbols. Filma, kas padomju gados ilgu laiku bija aizliegta, vēlāk ieguva kulta darba statusu, un Butkēviča atveidotais varonis kļuva par vienu no spilgtākajiem tēliem Latvijas kino vēsturē.
Aktiera radošais ceļš bija daudz plašāks: no pirmās galvenās lomas Adas Neretnieces filmā “Hipokrāta zvērests” (1965) un Rolanda Kalniņa kara drāmas “Es visu atceros, Ričard!” jeb “Akmens un šķembas” (1966) līdz populāriem detektīviem “Rallijs”, “Nepabeigtās vakariņas”, “Mirāža”, kā arī Aloiza Brenča daudzsēriju sāgai “Ilgais ceļš kāpās”. Viņa filmogrāfijā ir arī lomas drāmā “Aija”, detektīvā “Dubultslazds”, muzikālajā filmā “Vajadzīga soliste” un daudzos citos darbos, kas guvuši skatītāju atzinību.
Butkēvičs bija viens no retajiem latviešu aktieriem, kurš sekmīgi darbojās arī ārpus Latvijas. Viņš filmējās Krievijā, Vācijā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā un Indijā, kopumā atveidojot aptuveni 150 lomu dažādu žanru filmās. Režisori novērtēja viņa profesionālitāti, darba spējas un prasmi pārliecinoši atveidot raksturu varoņos.
Līdzās darbam kino viņš piedalījās arī koncertprogrammās, televīzijas projektos un sabiedriskajā dzīvē. Skatītāju mīlestība viņu pavadīja visas radošās karjeras laikā, un arī vēlākajos gados viņš saglabāja ciešu saikni ar publiku.
Paula Butkēviča aiziešana ir sāpīgs zaudējums Latvijas kultūrā. Viņa radītie tēli, balss un personība turpinās dzīvot filmās, dziesmās un atmiņās. Skatītājiem katra loma ir spilgti palikusi atmiņā ar aktiera eleganci, vīrišķību un inteliģenci.
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