Cilvēki atceras vecās cenas, tāpēc šķiet, ka tās nemainās vai produkti paliek dārgāki, taču patiesībā tā nav – TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" stāsta Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs un sola, ka drīzumā iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties produktus vēl lētāk.
"Šobrīd pārtikā ir pozitīvi signāli gandrīz visām precēm, piemēram, maizes, miltu cena kritusies par 10%, piena par 15%, siera – 20%, olām cena kritusies par 15 %, cūkgaļai gan ir vismazākais kritums – tikai 5%, bet liellopam – 30-40%. Aitas gala nav kritusies cenā, bet tā ir maz iecienīta," skaidro Danusēvičs un turpina uzskaitīt produktu grozu: "Ja skatāmies no zaļajiem produktiem, tad tomātiem cena par 20% kritusies, kāpostiem par 50%, vienīgi kartupeļiem tā ir cēlusies." Danusēvičs arī stāsta, ka labā ziņa ir tā, ka, pateicoties PVN samazināšanai, no 1.jūlija būs lētāki vēl vairāki produkti, proti, tas attieksies uz vistas gaļu, maizes izstrādājumiem, izņemot bulciņas, olām un vēl pāris produktiem." Taču, kā uzsver Danusēvičs: "Tie, kuri pirks svaigos produktus, to sajutīs, bet uz pārstrādātājiem produktiem tas neattieksies. Piemēram, ja cilvēks nopirks svaigu vistu, tad PVN būs samazināts, bet, ja vistas cīsiņus vai desu, tad šim produktam nebūs samazinātais PVN."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu