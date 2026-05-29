Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā deputāti kopā ar citām amatpersonām šonedēļ sprieda par mācību un eksaminācijas procesu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji atzinuši, ka nesenie ārkārtas apstākļi aktualizējuši nepieciešamību pārskatīt skolēnu eksaminācijas sistēmu un mācību gada organizāciju. Pagājušajā nedēļā iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ vairākos Latvijas novados pārtrauca 9. klases latviešu valodas centralizēto eksāmenu, kā arī uz laiku tika pārtraukta vidusskolas fizikas optimālā un augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu norise. Daļai skolēnu šos pārbaudījumus nāksies kārtot papildtermiņā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu