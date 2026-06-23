Pēdējos gados Latvijas lauksaimniekiem un mazdārziņu īpašniekiem lielas raizes sagādā Spānijas kailgliemeži, kas strauji izplatījušies dažādās Latvijas malās.
Viena no videi draudzīgām metodēm, kā apkarot šo gliemežu invāziju, iralus lamatas – vienkāršs trauks ar alu, ielikt zemē līdz malai. Gliemeži tiek pievilināti un noslīkst.
Aptauja
Kā tu visbiežāk ierobežo augu slimības savā dārzā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu