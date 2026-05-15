Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes – Kaspars un Olga Kambalas – saskārušies ar nopietnu krīzi kopīgā ceļojuma laikā. Emocionālais sprādziens notika pēc vizītes vietējā tetovēšanas salonā, pāra starpā uzvirmojot smagiem apvainojumiem. Strīda epicentrā ir ne tikai savstarpēja neapmierinātība, bet arī Kaspara nespēja atbrīvoties no pagātnes rēgiem saistībā ar viņa iepriekšējo laulību.
Kaspars neslēpj aizvainojumu, uzskaitot visus labumus, ko sarūpējis sievai: svinības ar baloniem un uzkodām, iepirkšanos kažokādu veikalā un pat akvaparka apmeklējumu. Viņaprāt, Olga šīs pūles pienācīgi nenovērtē. Konflikts saasinās brīdī, kad Kaspars sāk klaigāt par to, ka spiests tetovēties apšaubāmā vietā tikai sievas iegribu dēļ: "Es tev taisu "kabanas", balonus, spa, akvaparku, tagad vēl tetovējumu, un tev vēl nepietiek? Kam, bļ*ģ, sev, beģ? Paskaties, man ir smuki tetovējumi, bet es eju kaut kādā bomžu vietā, Antalijā. Un tu man saki: "Viss tev!" Nopietni? Un es bļaustos? A ko man darīt? Ko tu vēlies?"
Dusmu karstumā vīrietis vairs nevalda pār vārdiem, vispārinot savu neapmierinātību un pieminot bijušo sievu Džesiku: "B*eģ, jūs visas esat slimas. Masāžistes divas... Masāžas, spa, kabanas… Es visu taisu priekš jums!"
Kamēr Kaspars sūdzas, ka viņa vēlmes nevienu neinteresē, Olga cenšas saglabāt mieru, atgādinot, ka vīrs pats vēlējies šo laiku pavadīt draugu lokā. Tomēr asaras nav valdāmas: "Nu, b*in, nu kāpēc jānoved savu sievieti līdz asarām? A man, man, man! Tu, tu, tu!"
Olgas lielākais aizvainojums sakņojas faktā, ka Kaspars nemitīgi velk paralēles ar savu iepriekšējo sievieti. Viņa norāda, ka pat rīts sācies ar stāstiem par vardarbīgām epizodēm no Kaspara pagātnes, un vizīte kažokādu veikalā tika sabojāta ar atmiņām par Džesikai pirktajiem tērpiem. Olga emocionāli sauc: "Kaspar, es pēdējā laikā dzīvoju ar tavu bijušo sievu!"
Kaspars gan paliek pie sava, uzskatot, ka abas sievietes viņu novedušas līdz galējībai: "A man jādzīvo ar jums abām, bļ*ģ! Šubas, lai jums varētu būt hjubas, kubas, bubas, bļ*ģ... kebabs, tetovējumi... kabanas... un vēl viss kaut kas. Jūs mani tā esat novedušas!"
Kad Olga piedraud ar aiziešanu, ja vēlreiz tiks salīdzināta ar Kaspara bijušo, strīds pāriet uz naudas lietām. Viņa ir sašutusi, ka Kaspars skaita katru centu un pat veikalā liek viņai domāt par pārdošanu un pelnīšanu, kamēr par iepriekšējo sievu stāsta citādus stāstus: "Kā, bļ*ģ? Man nav no tevis nekā! Ko tu savelc to naudu? Bļ*ģ, mēs ejam pirkt kažoku, un tu saki: 'Tev jāpārdod, lai nopelnītu, jo tu sūds, b*eģ, esi!' Bet par viņu tu saki: 'A viņai es varēju tā!"
Kaspars nepaliek parādā, pārmetot Olgai viņas bijušā vīra Oļega pieminēšanu un uzsverot, ka pašlaik tieši viņš uztur Olgas bērnus. Situācija kļūst tik saspringta, ka Olga vīru salīdzina ar personu, kurai ir nopietni psihiski traucējumi: "Tu reāli... tā kā pilsētas nenormālais!"
Aizkadrā Olga rezumē, ka vīra uzvedība kļūst bīstama un sāpīga, un tetovējuma ideja bijusi tikai mēģinājums palīdzēt viņam emocionāli "iziet" no pagātnes stāstiem. Dramatiskā strīda laikā kafejnīcas personāls Olgai pasniedza kūku, kas viņā izraisīja vēl lielāku skumju un ironijas vilni — svešinieki spēj sniegt prieku, bet pašas laulātais draugs tikai sāpes.
