Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova kopā ar savu jaunāko atvasi apmeklē nesen apglabātās mātes kapu kopiņu. Sarunā ar meitu Margarita atklāj ļoti sāpīgu un personisku noslēpumu, ko ilgu laiku slēpusi – viņai būtu bijis arī sestais bērns, taču tam nebija lemts piepildīties.
"Vienmēr uzsveru, ka man ir pieci bērni, jo tie ir tie, par kuriem esmu rūpējusies kopš dzimšanas," stāsta Margarita, taču atzīst: "Bet patiesībā ir bijis arī sestais..."
Viņa atceras, ka grūtniecība noritēja bez jebkādām problēmām vai brīdinājumiem. "39. grūtniecības nedēļa, palikusi nedēļa līdz dzemdībām. Nekādu veselības problēmu, pilnīgi nekā," skaidro Margarita. Viss notika pēkšņi vienas nakts laikā, mirklī, kas palicis atmiņā ar visām detaļām.
"Vakarā jutos slikti, domāju, ka esmu saaukstējusies. Uztaisīju Fervex, iedzēru un gāju gulēt," atceras Margarita. Nakts izrādījās liktenīga – viņa pamodās ar spēcīgu diskomfortu un sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā. "Pieceļos, gribas uz tualeti, eju – un pēkšņi krītu atpakaļgaitā. Pieceļos, aizgāju uz gultu, un redzu – tikai pirkstus, šos vairs neredzu. Rokas kā svešas," stāsta Margarita.
Tajā brīdī viņa jutusies kā apmāta, nespējot saprast, kas notiek ar viņas ķermeni. "Vēderā viss it kā normāli kustas, bet bērniņš kustas nenormāli intensīvi. Man palika karsti, es nogūlos uz grīdas. To visu atceros kā pa miglu – tādos spilgtos uzplaiksnījumos," viņa stāsta.
No rīta, pamostoties, viņa sapratusi, ka kustību vairs nav. "Atveru acis un saprotu, ka bērna kustību vairs nav. Viss ir pilnīgi vienalga, viss šķiet mierīgs, pat pārāk," ar skumjām balsī atklāj Margarita, piebilstot, ka ārsti tā arī nav spējuši paskaidrot notikušo. Margarita pauž rūgtumu, jo joprojām nezina, kāpēc tā notika. Pēc bērniņa zaudējuma viņas organisms bija tik novājināts, ka viņa pat nespēja piedalīties bērēs.
"Es pat viņu rokās nepaturēju. Tas bija mans lielākais sitiens," atzīst Margarita. Mazulim jau bija izdomāts vārds. "Bērniņam vārdu iedevām Marija, taču viņai nav ne uzvārda – viņai nav nekā," skumji secina Margarita.
