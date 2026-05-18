Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina saskārusies ar nežēlīgu kritiku digitālajā vidē. Interneta lietotāji, nezinot patiesos apstākļus, viņas specifisko balss tembru nodēvējuši par "nopīpētu". Tomēr aiz šī aizsmakuma nestāv kaitīgi ieradumi, bet gan medicīnisks brīnums un smagu dzīves pārbaudījumu virkne. Savulaik Vendija varēja lepoties ar izciliem vokālajiem dotumiem, taču tagad pat vienkārša saruna viņai sagādā fizisku diskomfortu.
Diskusijā ar vīru Pāvelu sieviete neslēpj emocijas par kādu konkrētu "Facebook" ierakstu, kurā lasāms: "Tad sūdzējās, ka naudas nav, bet cigaretēm nauda bija, bet ko vairs. Tā nopīpētā balss griežas ausīs." Reaģējot uz šiem apvainojumiem, Vendija atzīst: "Aj, zini, es tāda skumīga atkal! "Facebookā" atkal izleca kaut kāds komentārs, kur cilvēks saka: "Tā balss! Man tā riebjas viņas balss un nopīpētā balss", un kā tik mani tur neapsaukā. Bišķiņ sāpīgi. Tas gan ir sāpīgi!"
Pāvels uzsver, ka anonīmie kritizētāji rīkojas gļēvi, jo izsmej lietas, kuras cilvēks nespēj ietekmēt. Viņas pašreizējais balss tonis ir sekas pirms 15 gadiem veiktajai vairogdziedzera izņemšanai. Operācija bija kritiska, jo audzēji bija skāruši dzīvībai svarīgus orgānus. Vendija skaidro: "Vairogdziedzerim bija divi milzīgi mezgli. Tik milzīgi, ka viens no viņiem pat skārās pie plaušām un tāpēc, mēģinot izgriezt šos te mezglus, nesanāca glābt vairogdziedzeri, nācās izgriezt arī visu vairogdziedzeri. Tie mezgli arī bija aptinušies vēl ap balss saitēm. Attiecīgi arī balss saites vēl bija skartas, un operācijas laikā ārsts ļoti uztraucās par to, nu, lai tās balss saites vispār saglabātu balsi."
Lai gan analīzes neuzrādīja novirzes, mediķi pieļauj, ka slimību provocēja milzīgs emocionālais stress. Īsā laika posmā Vendija piedzīvoja divus triecienus – tuvu ģimenes locekļu zaudējumu: "Daži ārsti teica, ka tas varēja būt no lieliem pārdzīvojumiem – man tieši pirms šīm te problēmām konstatēja, ka šie vairogdziedzera mezgli ir, es gada laikā zaudēju gan savu brālīti, gan tēti." Atmiņas par atmošanos pēc narkozes joprojām ir spilgtas. Tas bija neziņas pilns brīdis, kurā izšķīrās, vai viņa vispār vēl kādreiz spēs parunāt. "Es viņam kaut ko atbildēju un viņš uzreiz tā nopūtās un teica: "Paldies Dievam, balss ir saglabāta!" Varēja būt tā, ka es pēc operācijas pamostos, tā ir veiksmīga, bet balss, diemžēl, man nebūtu un es turpmāk varētu runāt tikai čukstus."
Mūsdienās Vendija ir sadzīvojusi ar jauno realitāti, lai gan tā ir liegusi viņai kādreizējo sirdslietu – mūziku. Viņa ar nostalģiju atceras laikus, kad viņas dziedājums spēja apburt klausītājus: "Es kādreiz ļoti skaisti dziedāju! Tad, kad es dziedāju, cilvēki citreiz klausījās ka nohipnotizēti un tur bija tāds skaņu diapazons. Viņi teica, ka tas ir tik pārsteidzoši – dzied viens cilvēks, bet ir tāda sajūta, ka bez maz vai koris ir vai vesels ansamblis, kas dzied. Kopš šīs te operācijas es vairs nevaru noturēt melodiju. Es vairs nevaru noturēt notis! Dziedāšana un ilgstoša runāšana man sagādā sāpes, bet, nu, apradusi es esmu."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu