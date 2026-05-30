Kamēr realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Karalkini pašu spēkiem darbojas mājas pagalmā, liekot pamatus jaunai siltumnīcai, un domās kavējas siltajā Itālijā, viņu ikdienu satricinājis negaidīts pavērsiens. Kanāls 360 sarūpējis grandiozu dāvanu – ceļazīmi uz gleznaino Toskānas reģionu. Šis brauciens viņiem kļūs par neaizmirstamu pieredzi un, iespējams, kalpos kā pirmais nopietnais impulss, lai Vidusjūras piekrastē reiz īstenotu ieceri par savu vīna darītavu un kazu fermu.
Siltumnīcas būvniecības procesā ģimene ļaujas tālām iecerēm. Kā norāda Vendija, šī gada pavasaris Latvijā nav lutinājis ar siltumu, tāpēc prāts nesas uz dienvidiem. Viņa pat ir noskatījusi ideālo vietu Itālijā, netālu no jūras, un precizē savas vēlmes: “Mums vajag uz Toskānu! Toskānā ir kazas, tur ir lauki un taisa sieru, audzē vīnogas un taisa vīnu.”
Pēc sievietes domām, turienes klimats nodrošinātu patīkamu ikdienu. Viņa neslēpj, ka dzīvesbiedrs ilgstoši noraidījis domu par pārcelšanos uz citu valsti, uztraucoties par valodu barjeru. Tiesa, Vendija par to neuztraucas, jo Pāvela mātes stāstītais liecina, ka bērnībā vīram svešvalodas padevušās labi. Ideju par pārvākšanos uz Itālijas lauku reģioniem atbalsta arī mazā Viktorija, kurai galvenais, lai apkārt būtu kazas un šūpoles. Vendijai jau ir gatava skaidra vīzija par jauno dzīvi: “Sieru mēs arī tur taisītu un vīnu taisītu!”
Tā kā Karalkiniem jau pašlaik ir kazu ferma Gulbenes pusē, šāda amata prasmes Toskānā viņiem nebūtu jāmācās no jauna. Tikmēr Vika jau ir gatava tūlīt pat kravāt mantas tālajam ceļam. Lai vizualizētu nākotni, pāris turpina sapņot un internetā pēta potenciālos Toskānas nekustamos īpašumus, kuros varētu apmesties. Kā saka Vendija: “Sapņot jau neviens nav aizliedzis!”
Pēc pāris dienām saimes rokās nonāk noslēpumains sūtījums. Redzot ģimenes dedzīgo vēlmi saistīt dzīvi ar silto Toskānu, kanāls 360 sarūpējis iespaidīgu pārsteigumu. Vēstules saturs pārsteidz: “"Ģimene burkā" ir raidījums, kurā mēs cenšamies veidot dzīvi labāku, piepildīt sapņus un īstenot ilgi lolotas vēlmes, tāpēc kanāls 360 vēlas dāvināt jums īpašu iespēju – doties ceļojumā uz burvīgo Toskānu, lai jūs varētu spert pirmos soļus sava sapņa realizācijai. Krāmējiet koferus, ļaujieties piedzīvojumam un iepazīstiet vietas, kas var kļūt par daļu no jūsu nākotnes un jaunā dzīves stāsta!"
Pēc rindiņu izlasīšanas Vendiju pārņem neviltotas emocijas: “Ak, Dievs! Tiešām tā notiek dzīvē? Mēs varam aizbraukt apskatīties pirms tur kaut ko domāt! Man asariņa pilnīgi! Tev arī? Tiešām tā notiek? Neticami!”
Arī Pāvels neslēpj apmulsumu un nespēj vārdos ietērpt to, ko jūt šajā saviļņojošajā mirklī. Sarunā aiz kameras Vendija uzsver, ka šī dāvana ir milzīgs pagodinājums, taču vienlaikus tā ir pelnīta ar smagu, godīgu darbu. Sieviete nespēj aptvert, ka ceļojums uz Itāliju notiks jau šajā TV sezonā. Pāris cieši apskaujas, un Vendija vēršas pie vīra: “Neticami! Es esmu ļoti aizkustināta. Es redzu, ka tu arī! Ak, mīļumiņ, es arī zinu, ka tev acis ir slapjā vietiņa, vai ne?” Noslēgumā Vendija ar smaidu vaicā vīram: "Mēs esam gatavi Toskānai?" Kamēr Pāvels vēl šaubās par gaidāmo, sieva viņu iedrošina ar vārdiem: "Saņem drosmi!"
VIDEO:
