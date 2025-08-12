Kaut arī pieteikšanās valsts noslēpuma pielaidei jaunajiem pašvaldību vadītājiem ir noslēgusies, divas pašvaldības visus nepieciešamos dokumentus joprojām nav iesniegušas. To 360TV Ziņām apliecināja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars.
"Šobrīd mums ir informācija, ka gandrīz visi ir iesnieguši pašvaldību vadošo amatpersonu pielaižu pieprasījumu. Ir atsevišķas pašvaldības, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, kuras to vēl nav izdarījušas. Mēs pārbaudīsim, kuras šīs pašvaldības ir, un, protams, dosim rīkojumu pildīt likumu. Šajā gadījumā attiecībā uz pašvaldības domi un domju vietnieku pielaižu pieteikumu iesniegšanu," sacīja Čudars.
Ministrs gan neatklāja, kuras tieši pašvaldības dokumentus nav iesniegušas. Vaicāts, vai ir kādas indikācijas, ka kādam no vietvaru vadītājiem pielaidi varētu nepiešķirt, Čudars uzsvēra, ka tas ir Valsts drošības dienesta (VDD) ziņā.
"Tas ir tiešā Valsts drošības dienesta kompetencē. Turklāt šis process var aizņemt pietiekami ilgu laiku pie atsevišķiem apstākļiem, un vēl VDD lēmumu par pielaižu nesniegšanu var arī pārbaudīt ģenerālprokurori un pēc tam administratīvās tiesas līmenī. Līdz ar to mēs sagaidām, ka atsevišķos gadījumos šis process var ilgt vairākus mēnešus," skaidroja ministrs.
Pielaide valsts noslēpumam domju vadītājiem un viņu vietniekiem ir nepieciešama kopš šī gada jūnija, kad stājās spēkā Saeimas apstiprinātie grozījumi Pašvaldību likumā. Čudars jau iepriekš norādījis, ka, ja attiecīgās pašvaldības vadītājs pielaidi nesaņems, viņam amats būs jāatstāj.
