Lai gan veikti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, izglītības iestādēs pieaug vardarbība pret skolotājiem un darbiniekiem, bieži no skolēnu un viņu likumisko pārstāvju puses, brīdina Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA).
LIZDA vēstulē Ministru prezidentei Evikai Siliņai norāda, ka tā saņem arvien vairāk lūgumu palīdzēt vardarbības gadījumu risināšanā, jo ar tiem netiek galā ne skolotāji, ne skolu administrācija, ne pašvaldību izglītības pārvaldes. Nereti novērojama atbildīgo institūciju izvairīšanās no pienākumiem un neprofesionāla rīcība. Arodbiedrība uzsver, ka vardarbība būtiski ietekmē mācību vidi un apdraud gan skolēnu, gan darbinieku emocionālo drošību. Taču pedagogi ir spiesti risināt sociālās problēmas ārpus savas kompetences, kas attiecīgi var novest pie skolotāju izdegšanas, norādīts vēstulē. LIZDA prasa mērķtiecīgu, koordinētu visu atbildīgo institūciju iesaisti. Skolas pārāk bieži vienas pašas risina problēmas, kas prasa starpinstitucionālu iesaisti, norādīts vēstulē. Atbildība starp pedagogiem, vecākiem, pašvaldībām un valsts iestādēm bieži ir neskaidra, spēkā esošais regulējums ne vienmēr tiek piemērots konsekventi, trūkst preventīva atbildīgo institūciju darba un savlaicīgas vecāku iesaistes. Arodbiedrība aicina skaidri noteikt atbildīgo institūciju un vecāku atbildību, kā arī precizēt viņu pienākumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Arodbiedrība tāpat lūdz premjeri noteikt atbildīgo institūciju, kas koordinētu iesaistīto pušu sadarbību, lai meklētu labākos un operatīvākos risinājumus vardarbības mazināšanai.
Aptauja
Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?
