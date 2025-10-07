Ārkārtas situācija lauksaimniecībā, daudzviet grūti nokuļamie mitrie graudi ar augstu piemaisījuma īpatsvaru vienlaikus rāda, cik nodrošināti ar vajadzīgās jaudas pirmapstrādes iekārtām un glabātavām ir gan paši saimnieki, gan arī labības pircēji. Nepietiekamas pirmapstrādes jaudas liek stāvēt rindās un tērēt laiku, ko šajā sezonā bija grūti atrast ražas kulšanai. Graudu žāvēšana un tīrīšana, protams, prasa arī papildu naudas izdevumus.

Lauku saimniekiem vaicājām, kāds, viņuprāt, ir nodrošinājums ar graudu pirmapstrādes iekārtām un arī ar sēklu nākamā gada ražai.

Ģirts Ozols, KS LATRAPS valdes loceklis:

Lauksaimniecību visā pasaulē ietekmē gan ekonomiskie, gan dabas cikli. Šis gads nozarei bija ļoti izaicinošs, īpaši Latgalē un Sēlijā, kur nelabvēlīgie laikapstākļi radīja vislielākās problēmas. Situācijas nopietnību apliecināja arī valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis. Kulšanas darbi visās kultūraugu grupās šogad noritēja vēlu un lēni tāpēc, ka daudzviet tehnikai fiziski nebija iespējams uzbraukt uz lauka. Zemnieki bija apņēmības pilni un, neraugoties uz izaicinājumiem, darīja visu, lai nokultu maksimāli daudz. Tomēr dažviet vajadzēja smagu lēmumu – atstāt ražu uz lauka.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē