Latvijā ziemāju graudaugu un ziemas rapša ražas potenciāls šogad kopumā ir labs, informēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC).
LLKC, apkopojot jūlija kultūraugu ražas prognozes, norāda, ka vidējā ziemas kviešu ražība Latvijā patlaban tiek lēsta 4,6 tonnas uz hektāru, rudziem - 4,2 tonnas uz hektāru, tritikālei - 3,9 tonnas uz hektāru, ziemas miežiem - 4,3 tonnas uz hektāru, ziemas rapsim - 2,3 tonnas uz hektāru, bet kartupeļiem - 27 tonnas uz hektāru. Ražības rādītāji dažādos Latvijas reģionos gan atšķiras.
Vienlaikus centrā atzīmē, ka jūlija lietavas daudzviet aizkavējušas kulšanas darbus un atsevišķos reģionos var ietekmēt gan ražas kvalitāti, gan novākšanas gaitu.
LLKC skaidro, ka kultūraugu attīstību noteica atšķirīgi meteoroloģiskie apstākļi. Jūnijs bija par 1,7 grādiem siltāks, nekā ierasts, savukārt jūlijā nokrišņu daudzums būtiski pārsniedza normu - pirmajā dekādē tas sasniedza 189% no normas, bet otrajā dekādē - 137%. Vietām Kurzemē un citviet stiprās lietusgāzes applūdināja laukus, radot bažas par savlaicīgu ražas novākšanu.
Patlaban visā Latvijā noslēdzas ziemas miežu kulšana un sākta rapša un kviešu kulšana.
LLKC speciālisti prognozē, ka kopējais ziemāju ražas līmenis būs labs, jo pakāpeniskais pavasaris, kā arī veģetācijas periodā pietiekamais siltuma un mitruma nodrošinājums sekmēja veiksmīgu ziemāju attīstību un augstu vārpu produktivitāti.
Centrā uzsver, ka situācija reģionos atšķiras. Tostarp Kurzemē veģetācijas sezonas sākumā augiem pietrūka mitruma, kas samazināja cerošanu un vārpu produktivitāti. Savukārt Ziemeļkurzemē jūlijā stiprās lietusgāzes applūdināja laukus, radot riskus gan ražas novākšanai, gan graudu kvalitātei.
Zemgalē ziemāju sējumiem saglabājas augsts ražas potenciāls. Ziemas kviešiem novērota laba vārpu produktivitāte un salīdzinoši nelieli kaitēkļu bojājumi. Atsevišķos laukos pēc stiprām lietusgāzēm un vēja vērojama veldre, īpaši sējumos, kuros slāpekļa mēslojums nav bijis sabalansēts.
Vidzemē pirms lietavām novāktie ziemas mieži uzrāda labu ražību, tomēr laukos, kuros raža vēl nav novākta, ražas potenciālu samazina lietus un vēja bojātās vārpas. Ziemas kviešos konstatēta vārpu fuzarioze, kas mitros un siltos laika apstākļos var negatīvi ietekmēt graudu kvalitāti, min LLKC.
Latgalē šī gada ražas potenciālu ietekmējušas arī iepriekšējo gadu ekonomiskās grūtības. Trīs ražošanai nelabvēlīgi gadi ierobežojuši saimniecību iespējas ieguldīt mēslošanā un sējumu kopšanā, tādēļ graudaugu un rapša laukos izplatījušās viendīgļlapju nezāles, kas konkurē ar kultūraugiem par barības vielām un samazina potenciālo ražu. Vietām stipro lietavu un vēja dēļ graudaugi sagūluši veldrē, informē centrā.
Ziemas rapša attīstību LLKC eksperti šogad kopumā vērtē pozitīvi. Zemgalē un Vidzemē augi labi sazarojās, savukārt pietiekamais mitrums pāksteņu nobriešanas laikā veicināja rupjāku sēklu veidošanos un augstāku ražas potenciālu. Vienlaikus vairākos reģionos ražu ietekmē baltās puves izplatība, kaitēkļu bojājumi un nezāļu izplatība.
Arī kartupeļu audzētājiem patlaban prognozes ir labvēlīgas, atzīmē LLKC. Optimālais augsnes mitrums un siltais laiks sekmējuši bumbuļu veidošanos, laksti ir spēcīgi un sākta agrīno šķirņu novākšana. Vienlaikus mitrie un siltie laika apstākļi veicina lakstu puves attīstību, tādēļ audzētājiem īpaša uzmanība jāpievērš slimības ierobežošanai.
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