Pērn par atbilstošiem labības sēklu audzēšanai atzīti sēklu lauki 12 513 hektāru platībā – par 11,2% vairāk nekā gadu agrāk. Negaidīti, bet pirmoreiz gadu desmitiem ļoti populāro šķirni 'Skagen' apsteigusi Latvijas šķirne 'Brigens', kas audzēta vislielākajās platībās.

Vispieprasītākā – Latvijas šķirne 'Brigens'

Stendes pētniecības centra selekcionāres Vijas Strazdiņas vadībā izveidotā un 2022. gadā reģistrētā ziemas kviešu šķirne 'Brigens' sēklu audzētāju laukos pērn audzēta 780,9 ha platībā – par 379 ha vairāk nekā gadu agrāk, kad tie lauki pletās vien 46,8 ha platībā. 

Salīdzinājumam – Latvijā vispopulārākās šķirnes 'Skagen' sēklu lauki pērn pletušies 767,1 ha platībā, gadu agrāk 706 ha, bet 2023. gadā 448,5 ha platībā. 'Brigens' sējumu īpatsvars kopējā ziemas kviešu platībā (6240,3 ha) pērn bija 12,5%. Ziemas kviešu sējumu platības kopš 2015. gada ir divkāršojušās. Tiesa gan, nav sasniegts 2000. gada rādītājs, kad ziemas kviešu sēklu sējumi pletās 10 445,3 ha platībā. 

