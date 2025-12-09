Starptautiskā futbola federāciju asociācija (FIFA) ar jaunas miera balvas pasniegšanu glaimo ASV prezidentam Donaldam Trampam.
FIFA nolēmusi ik gadu pasniegt miera balvu, kuras mērķis ir "novērtēt to personu milzīgos centienus, kuri apvieno cilvēkus, sniedzot cerību nākamajām paaudzēm", un kā pirmais to saņēmis Donalds Tramps. Kā zināms, ASV prezidents ļoti vēlētos nokļūt Nobela miera prēmiju laureātu sarakstā, taču šāds gods viņam nav ticis. FIFA prezidents Džanni Infantīno jau novembrī izteicās, ka ir būtiski novērtēt tos cilvēkus, kuri smagi strādā, lai izbeigtu konfliktus un vienotu cilvēkus. No Cīrihes ofisiem lūkojoties, acīmredzot izskatās, ka šis miera balodis ir Tramps, kurš pats un viņa pārstāvji uzcītīgi flirtē ar agresori Krieviju, lūkojot, kā varētu izbeigt tās sākto karu Ukrainā, bet priekšplānā izvirzītas savas ekonomiskās intereses un novārtā atstāta nepieciešamība panākt taisnīgu mieru, kas arī citas kaimiņvalstis un globālo drošību kopumā apdraudošajam krievu lācim liktu doties miegā uz daudzām ziemām.
Turpat Vašingtonā notikušajā izlozē kļuvušas zināmas sešas no 12 Pasaules kausa grupām, vēl sešas dalībnieces jānoskaidro kvalifikācijas turnīros. Atlasē Latviju divas reizes uzvarējusī Anglija spēlēs pret Horvātiju, Ganu un Panamu. Vēl kopā būs Francija, Norvēģija un viena no Āfrikas spēcīgākajām valstsvienībām Senegāla. 48 izlašu finālturnīrs nākamvasar risināsies ASV, Kanādā un Meksikā.
