Gonsalu Ramušam gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, Portugāles vīriešu futbola izlase ceturtdien iekļuva Pasaules kausa astotdaļfinālā, kurā tās pretiniece būs Spānija.
Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē Portugāle ar 2:1 (0:0) pārspēja Horvātiju.
Spēles 53. minūtē pēc piespēles no labās puses Ivans Perišičs izpildīja sagatavotu sitienu no tuvas distances un panāca 1:0 horvātu labā. Mazliet vēlāk Rafaēls Leāu ar bumbu trāpīja pa vārtu pārliktni, bet citā epizodē aizmugures dēļ netika ieskaitīts Krištianu Ronaldu vārtu guvums, tomēr 68. minūtē viņš ar 11 metru soda sitienu panāca 1:1.
Puslaika turpinājumā bumba pēc Mateo Kovačiča sitiena trāpīja pa vārtu stabu, bet Petara Sučiča vārtu guvums netika ieskaitīts aizmugures dēļ.
Mača kulminācija bija kompensācijas laikā, kura ceturtajā minūtē pēc Leāu centrējuma Ramušs no vārtu priekšas ar galvu raidīja bumbu tīklā. Tikmēr vienā no pēdējiem horvātu uzbrukumiem Joško Gvardiols ieraidīja bumbu vārtos, taču ar VAR palīdzību tika konstatēta aizmugure, un rezultāts palika nemainīgs.
Savu, visticamāk, pēdējo spēli Pasaules kausa finālturnīros aizvadīja horvātu leģenda Luka Modričs.
Portugāle astotdaļfinālā tiksies ar Spāniju.
Spānija pārliecinoši pieveic Austriju
Spānijas vīriešu futbola izlase ceturtdien nodrošināja vietu Pasaules kausa (PK) finālturnīra astotdaļfinālā.
Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Spānija ar 3:0 (1:0) pārspēja Austriju.
Uzvarētāju labā divus vārtus guva Mikels Ojarsabals, bet vēl viens precīzs sitiens padevās Pedro Porro.
Mača 29. minūtē spāņiem pēc stūra sitiena izspēles izdevās nogādāt bumbu Austrijas vārtos, taču vārtu guvums īsi pēc tam tik atcelts, jo tiesnesis saskatīja spāņu kontaktu ar Austrijas vārtsargu, viņam pēc tam nokrītot un nespējot aizsargāt vārtus.
Spānijas futbolisti turpināja uzbrukt un 36. minūtē austriešu vārtsargu pārspēja Ojarsabals, no soda laukuma sitot precīzi pēc Marka Kukureljas piespēles.
Otrā puslaika pirmajā pusē spāņi turpināja vairāk kontrolēt bumbu un izpildīja vairākus sitienus austriešu vārtu virzienā, kamēr Austrija spēja atbildēt tikai ar vienu sitienu.
Spānijai izdevās noslēgt uzbrukumu ar precīzu sitienu 66. minūtē, kad pēc ilgākas saspēles pie Austrijas soda laukuma spāņiem tomēr izdevās ielauzties soda laukumā, un pēc Aleksa Baenas piespēles pretinieku vārtos bumbu ar galvu raidīja Porro, gūstot savus pirmos vārtus Spānijas izlases rindās.
Pamatlaika izskaņā Spānija guva vēl trešos vārtus, 89. minūtē pēc Kukureljas piespēles vēlreiz precīzam esot Ojarsabalam.
Šveice apspēlē Alžīriju
Šveices vīriešu futbola izlase ceturtdien nodrošināja vietu Pasaules kausa astotdaļfinālā, izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 2:0 (1:0) uzvarot Alžīriju.
Astotdaļfinālā Šveice tiksies ar Kolumbiju vai Ganu.
Spēles desmitajā minūtē šveiciešus vadībā izvirzīja Brēls Embolo, saņemot piespēli no talantīgā Džoana Manzambi, kurš soda laukumā meistarīgi apspēlēja vairākus pretiniekus.
Šveicieši vadībā nostiprinājās otrā puslaika pirmajā minūtē, kad alžīrieši nespēja izraidīt bumbu tālāk projām no vārtiem un Dans Ndojē no distances soda laukumā raidīja to mērķī.
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