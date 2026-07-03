Saeimas deputāte, bijusī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītāja un bijusī izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) nekandidēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, teica politiķe.
Kā norādīja Čakša, pēc desmit gadiem aktīvajā politikā viņa pieņēmusi lēmumu mainīt savu statusu attiecībā uz politiku. "Būt klātesošai politikā, bet ne aktīvā veidā, nekandidējot. Šo politisko ciklu es izlaidīšu," teica deputāte, norādot, ka viņai ir savas ieceres, kā viņa vēlas realizēt savas vadītprasmes, līderības potenciālu, kas apgūts gan "Iespējamajā misijā", gan iepriekš mācoties.
Čakša atzīmēja, ka vairāk gribot dalīties ar savām zināšanām un prasmēm.
Politiķe norādīja, ka no JV neaiziet.
Runājot par turpmākajiem plāniem, Čakša norādīja, ka precīzi tos vēl nevarot iezīmēt, jo līdz oktobrim vēl jāstrādā Saeimā.
Jau ziņots, ka partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Baiba Braže, Evika Siliņa, Rihards Kozlovskis, Edmunds Jurēvics un Inga Bērziņa.
JV Rīgas saraksta priekšgalā būs ārlietu ministre Braže, kam sekos premjera amatam virzītais bijušais finanšu ministrs Arvils Ašeradens un Saeimas deputāti Inese Lībiņa-Egnere, Andrejs Judins un Zanda Kalniņa-Lukaševica. No JV šajā sarakstā kandidēs arī "Centra Marta" interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite un deputāta Viļa Krištopana (LPV) meita Nikola Krištopane.
Latgales saraksta priekšgalā būs satiksmes ministrs Kozlovskis, kam sekos Alīna Gendele, Anna Rancāne, Sergejs Maksimovs un Jaroslavs Volkovs.
Kurzemes sarakstu vadīs Bērziņa, Ģirts Valdis Kristovskis, Jānis Neimanis, Eva Kārkliņa un Kārlis Strautiņš.
Vidzemes saraksta līdere būs Saeimas deputāte, bijusī premjere Siliņa, kam sekos veselības ministrs Hosams Abu Meri, Saeimas deputāti Ainars Latkovskis, Raimonds Čudars, Jānis Skrastiņš.
Zemgales sarakstu vadīs JV Saeimas frakcijas vadītājs Jurēvics, Mārtiņš Limanskis, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Daģis un Jānis Reirs.
Savukārt JV premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs, Saeimas deputāts Ašeradens. Pēc viņa teiktā, JV gatava strādāt ar "visām demokrātiskām un valstiski atbildīgām partijām" un nesadarbosies koalīcijā ar populistiskiem un uz Krieviju orientētiem politiskajiem spēkiem.
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