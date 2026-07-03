Papildināts: LVM kiberuzbrucējam nav izdevies piekļūt "Olpha" IT infrastruktūrai

Mēģinājums nesankcionēti piekļūt uzņēmuma IT infrastruktūrai nebija izdevies, informē AS "Olpha".
Incidents tika identificēts, lokalizēts un novērsts, neradot draudus uzņēmuma darbības nepārtrauktībai un datu drošībai.
"Cert.lv" iepriekš norādīja, ka LVM incidenta analīzes laikā identificēts, ka uzbrucējs kompromitējis arī "Olpha" serveri. "Cert.lv" uzsvēra, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas LVM gadījumā, taču abi incidenti ir tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra.
"Cert.lv" ir sākusi šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai "Olpha" informācijas sistēmai — serverim, taču dati nav šifrēti. Konstatēta arī pierādījumu žurnālfailu dzēšana.
"Cert.lv" apkopotie kibertelpas monitoringa dati liecina, ka
par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu finansiāli motivētais izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā.
Institūcijā norāda, ka izspiedējvīrusu grupējums mērķtiecīgi meklē jaunas potenciālas ievainojamības valsts un privātā sektora organizāciju infrastruktūrās.
Lai palīdzētu organizācijām savlaicīgi identificēt iespējamos apdraudējumus, "Cert.lv" ir publicējusi LVM incidentā identificētos uzbrucēja infrastruktūras tīkla indikatorus. Uzbrukuma indikatoru informācija var tikt papildināta.
"Cert.lv" aicina organizācijas tos izmantot savu tīklu uzraudzībā, īpaši Nacionālā kiberdrošības likuma subjektus un kritiskās infrastruktūras turētājus, kuri vēl neizmanto "Cert.lv" pakalpojumus.
Vienlaikus LVM kiberdrošības incidenta kontekstā "Cert.lv" ir apkopojusi un publicējusi arī rekomendācijas infrastruktūras kiberdrošības noturības stiprināšanai. To mērķis ir palīdzēt iestādēm un organizācijām mazināt kiberuzbrukumu riskus un uzlabot spēju savlaicīgi atklāt un novērst apdraudējumus.
Uzbrucēja infrastruktūras tīkla indikatori un "Cert.lv" apkopotās rekomendācijas pieejamas "https://cert.lv/lv/2026/07/cert-lv-rekomendacijas-infrastrukturas-kiberdrosibas-noturibas-uzlabosanai-pret-kiberuzbrukumiem".