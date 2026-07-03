Jūnija beigās Botsvānā apgāzās kravas automašīna ar alkohola kravu. Nepatīkami, bet nekas tāds, lai to apspriestu daudz plašāk par ciema veikalu un varbūt pieminētu vietējā kriminālhronika, taču tas guva milzīgu ievērību sociālajos tīklos visā Āfrikā. Proti, vietējie ļaudis nodemonstrēja praksē to, uz kā balstās Botsvānas sabiedrība.

Tā vietā, lai izmantotu haosu un grābtu "bezmaksas" alu un citus dzērienus, apkārtnes iedzīvotāji un garāmbraucēji pašorganizējās, izveidoja cilvēku ķēdes, savāca no brauktuves veselās pudeles un kastes, sarindojot tās ceļa malā, lai šoferis un transporta uzņēmums varētu preci veiksmīgi atgūt un pārkraut. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē