Trešdien, 8. jūlijā, Rīgas domes sēdē tiks skatīts jautājums par Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) atbrīvošanu no amata, liecina izsludinātās sēdes darba kārtība.
Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija "Latvija pirmajā vietā" (LPV).
Pieprasījuma pamatojumā frakcija norāda, ka situācija ar Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību.
Iedzīvotāji sešu gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumam, jo ēkas konstruktīvie elementi bija avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Turklāt pirmssvētku periodā bez iepriekšēja brīdinājuma tirgotāji bija spiesti pārtraukt saimniecisko darbību, kas radīja dīkstāvi un vērā ņemamus finansiālos zaudējumus, pauž LPV.
Kā skaidro frakcija, domes vadība par šo situāciju bija informēta kopš 2020. gada, un pašreizējam domes priekšsēdētājam par to bijis zināms kopš pirmās amata ieņemšanas dienas. Taču pēdējā gada laikā neesot veikti nekādi pasākumi Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona stāvokļa uzlabošanai un tā attīstībai.
LPV ieskatā domes priekšsēdētājs uz radušos situāciju nereaģēja atbilstoši saviem pienākumiem nedz preventīvi, nedz proaktīvi, pieļaujot krīzes padziļināšanos.
Ziņotājs par šo jautājumu domes sēdē būs deputāts Ainārs Šlesers (LPV).
Par šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā parakstījušies kopumā 22 deputāti no LPV un "Suverēnā vara", kā arī viņiem pievienojies neatkarīgais deputāts Mairis Briedis.
Pēc Rīgas domes frakcijas "Suverēnā vara, Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ierosinājuma tika sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par "Rīgas namu" vadību. Dome nolēma neatbalstīt SV/AJ ierosinājumu par vadības atlaišanu.
Pirms tam no amata atkāpās "Rīgas namu" padomes locekļi Andris Liepiņš un Ilze Bukulde un valdes loceklis Mārcis Budļevskis.
Izvērtējot Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, Būvniecības kontroles valsts birojs (BVKB) nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas ekspluatācijas prasībām.
Rīgas domes priekšsēdētājs Kleinbergs uzdeva Rīgas izpilddirektoram Jānim Langem pārbaudīt Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja "Rīgas nami" vadības rīcību saistībā ar Gaļas paviljonu.
Patlaban Rīgas Centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Savukārt no nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo Sakņu paviljonu, līdz tam pielāgojot paviljonu, tā grīdu, sakārtojot komunikācijas, ledusskapjus un veicot citus darbus.
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