Jāņu brīvdienās Ulbrokā Ropažu novada pašvaldības policija apturējusi automašīnu, kuras vadītājs izmantojis mirušai personai izsniegtu autovadītāja apliecību, bet transportlīdzekļa pasažieris izrādījies starptautiskajā meklēšanā izsludināta persona, informē policijā.
Kā informē Ropažu novada pašvaldības policija, svētku rītā likumsargu uzmanību piesaistīja transportlīdzeklis, kas pa ceļu pārvietojās nepārliecinoši.
Pārbaudot autovadītāja dokumentus, viņš uzrādīja vadītāja apliecību, kas piederēja mirušai personai. Noskaidrojot notikušā apstākļus, vadītājs atzinis, ka apliecību atradis un izmantojis, jo pašam nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Savukārt, pārbaudot automašīnā esošā pasažiera identitāti, atklājies, ka vīrietis ir izsludināts starptautiskajā meklēšanā un saskaņā ar informāciju nekavējoties aizturams.
Abas personas aizturētas un nodotas Valsts policijas darbiniekiem.
Plašāku informāciju par notikušo un iespējamajiem kriminālprocesiem Ropažu novada pašvaldības policija nav sniegusi.
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