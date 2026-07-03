Ceturtdien pēc vajāšanas un šaujamieroča izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturēja trīs nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājus, informēja Valsts robežsardzē.
Veicot ilgstošus operatīvos pasākumus, robežsargi Lauceses pagastā pēc vajāšanas apturēja kādu "Dodge" markas automašīnu.
Pēc automašīnas apstāšanās tās vadītājs un pasažieri metās bēgt.
Robežsargi vairākkārt latviešu un angļu valodās deva komandu apstāties un brīdināja par iespējamu šaujamieroča pielietošanu, tomēr personas nereaģēja un turpināja bēgšanu.
Robežsargi veica brīdinājuma šāvienus gaisā.
Pēc brīža robežsargi panāca un konstatēja četras personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Piesaistot kinologu ar dienesta suni, robežsargi aizturēja arī automašīnas vadītāju — Moldovas pilsoni.
Savukārt Daugavpilī robežsargi sadarbībā ar Igaunijas robežsargiem, kuri sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, pēc vajāšanas apturēja kādu "Chrysler" markas automašīnu. Pēc automašīnas apstāšanās transportlīdzekļa vadītājs metās bēgt.
Robežsargi vairākkārt divās valodās deva komandu apstāties un brīdināja par iespējamu šaujamieroča pielietošanu, tomēr persona nereaģēja un turpināja bēgšanu.
Robežsargi veica brīdinājuma šāvienus gaisā. Pēc brīža robežsargi aizturēja automašīnas vadītāju — vēl vienu Moldovas pilsoni.
Pārbaudot automašīnu, tajā konstatētas sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Tāpat Kalkūnes pagastā robežsargi sadarbībā ar Igaunijas robežsargiem apturēja kādu "Audi" markas automašīnu, kuru vadīja vēl viens Moldovas pilsonis. Robežsargi veica apvidus pārmeklēšanu.
Pret Moldovas pilsoņiem sākts kriminālprocess par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai.
Desmit nelegālie migranti nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Tāpat konstatēts, ka Moldovas pilsoņi uzturējās Latvijā bez obligāti aizpildītas un iesniegtas valsts apdraudējuma novēršanas anketas. Par šiem pārkāpumiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms.
Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 54 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7072 cilvēki.
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