Rīgā ar Mājokļu kompetences centra atbalstu atjaunota daudzdzīvokļu māja Bērzpils ielā 75, kurā būtiska daļa dzīvokļu īpašumu pieder pašvaldībai. Ēkas atjaunošana uzlabo gan iedzīvotāju dzīves komfortu, gan ēkas tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, vienlaikus veicinot Rīgas dzīvojamā fonda sakārtošanu.
"Pašvaldības nodrošinātā Mājokļu kompetences centra kvalitatīvā un profesionālā palīdzība ir bijusi izšķirīga ārējā finansējuma piesaistei projekta īstenošanā. Dzīvojamā māja Bērzpils ielā ir piemērs tam, kā sadarbība starp pašvaldību un iedzīvotājiem, apvienojumā ar pieejamo atbalstu, var pārvērst vidi degradējošu būvi par modernu un energoefektīvu mājokli," norāda Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija.
Namā Bērzpils ielā 75 kopumā ir 23 dzīvokļu īpašumi, no kuriem desmit pieder pašvaldībai. Ēkas kopējā platība ir 796 m².
Ēkas atjaunošanas process sākts 2024. gadā — maijā tās apsaimniekošanu pārņēma SIA "Pilsētas namu pārvaldnieks". Būvdarbi tika uzsākti 2025. gada maijā un pabeigti decembrī.
Atjaunošanas laikā
veikta fasādes siltināšana, nomainīti logi un durvis,
izbūvēta jauna apkures sistēma, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli visā mājā ar pievilkšanu pie dzīvokļu īpašumiem. Tāpat veikts kāpņu telpas remonts, daļēji nomainītas jumta konstrukcijas un ieklāts jauns jumta segums. Ēkai nosiltināta bēniņu telpa, izbūvētas laipas, siltināta cokola daļa, veikta teritorijas labiekārtošana, kā arī koplietošanas telpās daļēji atjaunota elektroinstalācija. Kopējās būvdarbu izmaksas sasniedza 465 452 eiro ar PVN.
Mājokļu kompetences centrs (MKC) izveidots, lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu un uzlabotu rīdzinieku dzīves kvalitāti. MKC īpašu uzmanību pievērš mājām, kurās pašvaldībai pieder vairāk nekā 30% no visu dzīvokļu īpašumu skaita, taču konsultatīvs atbalsts tiek sniegts ikvienam interesentam. Pašlaik MKC strādā pie vēl 35 dzīvojamo māju tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, lai turpinātu pilsētas mājokļu fonda atjaunošanu. Pirmais šāds projekts īstenots Salacas ielā 7, bet tagad — arī Bērzpils ielā.
